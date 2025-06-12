В Северной Ирландии уже третью ночь подряд продолжаются уличные беспорядки. Очередная волна насилия прокатилась по Баллимене, Ларне, Каррикфергюсу, Колрейну и северу Белфаста. Поводом для протестов стали сообщения об аресте двух 14-летних подростков, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней. Суд над ними прошел в понедельник, обвинение оглашалось через румынского переводчика.

Уже в тот же вечер в Баллимене участники акции напали на полицейских и подожгли жилые дома. В течение недели пострадали 32 офицера, шесть человек арестованы. По данным полиции, использовались бутылки с зажигательной смесью, петарды, камни, и даже топор — его бросили в офицеров, чтобы нанести тяжелые ранения.

В Ларне неизвестные подожгли досуговый центр, в котором находились семьи, эвакуированные из-за предыдущих атак. В Колрейне на железнодорожных путях были подожжены мусорные баки, автобусу не дали подъехать к станции.

Помощник начальника полиции Райан Хендерсон заявил, что действия нападавших представляют угрозу жизням, вызывают страх и нарушают работу общественных служб. Он призвал участников беспорядков «задуматься о последствиях», пообещал, что все виновные будут установлены и предстанут перед судом.

Министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн также резко осудил происходящее, заявив: «Это отвратительное насилие должно прекратиться. Нет и не может быть оправдания атакам на дома, полицию и имущество граждан».