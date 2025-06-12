Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Израиль может предпринять удар по Ирану, однако призвал воздержаться от военного вмешательства, поскольку, по его словам, ядерная сделка с Тегераном «в пределах досягаемости».

«Не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это может действительно произойти», — сказал Трамп журналистам, комментируя перспективу атаки Израиля на иранские ядерные объекты. При этом он выразил надежду, что Иран согласится на дипломатическое решение, поскольку в противном случае регион рискует втянуться в «масштабный конфликт».

Выступление Трампа последовало на фоне резкого обострения: МАГАТЭ официально вынесла Ирану порицание — впервые за 20 лет — за несоблюдение обязательств по нераспространению. В ответ Иран объявил о запуске третьего подземного центра по обогащению урана и замене старых центрифуг на более современные на объекте в Фордо. Как заявил представитель иранского ядерного агентства Бехруз Камальванди, «наша производственная мощность по обогащенным материалам значительно возрастет».

Несмотря на напряженность, шестой раунд переговоров между США и Ираном должен пройти в Омане в ближайшее воскресенье. В преддверии переговоров, по сообщениям, часть американского персонала уже начала покидать регион Персидского залива.