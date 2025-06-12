Правящая коалиция Израиля в четверг едва избежала роспуска парламента после того, как религиозные партии Shas и «Единый иудаизм Торы» (UTJ) отказались поддержать голосование о недоверии. Поводом для кризиса стало отсутствие прогресса по законопроекту, освобождающему ультраортодоксальных евреев от воинской службы — давнее требование этих партий.

Поздно вечером в среду председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн объявил о достигнутом компромиссе: «Мы согласовали принципы, на которых будет основан законопроект. Это историческое соглашение». Временная схема предусматривает призыв тысяч хасидов в армию в ближайшие годы. Тем, кто не учится в ешивах и откажется от службы, грозят санкции — лишение водительских прав, отмена стипендий и запрет на выезд за границу.

Несмотря на договоренности, двое представителей хасидского крыла UTJ проголосовали за роспуск парламента. Оппозиция, включая Авигдора Либермана, резко осудила правительство за уступки.

Экономическая ситуация усугубляет кризис: армия планирует разослать 54 тыс. повесток в соответствии с постановлением Верховного суда и указаниями генпрокурора. При этом, как пишут израильские СМИ, военные едва справляются с набором и борьбой с уклонистами.