Представители пяти республик Центральной Азии подписали протоколы и соглашения о распределении водных ресурсов рек Сырдарьи и Амударьи. Целью договоренностей стало обеспечение орошения сельскохозяйственных угодий без нанесения ущерба экосистемам. Об этом говорится в документации Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии региона.

Специалисты определили лимиты на расход воды в вегетационный период 2025 года, который в Центральной Азии длится с апреля по октябрь и включает основные этапы роста и развития растений.

Из Сырдарьи на нужды сельского хозяйства поступят около 11,9 млрд кубических метров воды. Из ресурсов Сырдарьи Узбекистану выделено 8,8 млрд кубометров воды, Таджикистану — 1,9 млрд, Казахстану через канал Дустлик — 909 млн, а Кыргызстану — 270 млн кубометров.

Лимит водозабора из Амударьи в апреле-октябре составит почти 40 млрд кубометров. Большая часть воды будет распределена до гидропоста Керки, где специалисты прогнозируют качество и объемы стока.

На нужды сельского хозяйства из бассейна Амударьи Узбекистану отводится 16 млрд кубометров воды, Туркменистану — 15,5 млрд, а Таджикистану — 7 млпд кубометров.

Также будет обеспечена подача 2,1 млрд кубометров воды в дельту реки и Аральское море.

Документы фиксируют и использование воды Амударьи вне вегетационного периода. По данным специалистов, Узбекистан и Туркменистан израсходовали более 90% своих лимитов, в то время как Таджикистан использовал менее 80%.

С октября 2024 года по март 2025 года в дельту Амударьи и Аральское море поступило свыше 1,5 млрд кубометров воды.

Аналитики продолжат мониторинг распределения ресурсов, чтобы обеспечить справедливое и эффективное водопользование в регионе.