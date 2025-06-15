ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль продолжает насилие в Газе
Сообщается о десятках новых погибших при попытке получить гуманитарную помощь
Израиль продолжает насилие в Газе
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21 час назад

С утра воскресенья в Газе погибли более 45 человек в результате израильских ударов, половина из них — у пунктов раздачи гуманитарной помощи. По данным местных служб, 23 человека были убиты возле грузовиков с помощью, в том числе в районе коридора Нецарим, в Рафахе и на севере сектора.

Израильский план передачи координации помощи новому фонду GHF, созданному США, вызывает обеспокоенность ООН. Представители утверждают, что система GHF фактически заменяет работу ООН, действует в тесной координации с израильскими военными и уже привела к гибели более 300 палестинцев при попытке получить еду.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер назвал ситуацию «ужасной и безнадежной»: дети умирают от недоедания, обезвоживания и отсутствия медицинской помощи. Госпитали работают на грани, под обстрелами, с угрозой закрытия и нехваткой всего необходимого.

Минздрав Газы сообщил, что работа оставшихся медучреждений находится под угрозой срыва из-за постоянных приказов об эвакуации, нехватки медикаментов и обстрелов. В заявлении подчеркивается, что медицинский персонал, пациенты и раненые не могут добраться до больниц — безопасные маршруты либо отсутствуют, либо подвергаются атакам.

Госпитали страдают от острого дефицита лекарств, воды и электричества, а повторяющиеся обстрелы районов вокруг больниц вынуждают их приостанавливать работу. Министерство предупредило, что временных решений недостаточно: если в ближайшее время не будет обеспечена защита инфраструктуры и гарантирован безопасный доступ для медиков и пострадавших, система здравоохранения в Газе полностью парализуется.

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