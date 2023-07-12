Германия может не справиться с финансовыми обязательствами в рамках НАТО — Берлин в ближайшие годы не сможет отчислять 2% ВВП на оборонные расходы. Об этом говорится в заявлении Мюнхенского института экономических исследований Ifo.

«‎Нынешние бюджетные планы [правительства ФРГ] вызывают сомнения, действительно ли Германия намерена достичь целевого показателя в 2% в долгосрочной перспективе‎», — заявил эксперт Ifo Марсель Шлеппер.

По оценкам института, отставание от стандарта НАТО в период с 2026 по 2029 год в среднем будет составлять €25 млрд ежегодно. В 2023 году Германия не достигнет цели в 2% и станет одним из государств-членов с самым большим отставанием от цели НАТО.

В оборонном бюджете на 2022 год было выделено €10 млрд на новое оборудование. В 2024 году эта статья составит менее €3 млрд. «Чтобы постоянно расходовать 2% объема производства, оборонный бюджет должен был бы заметно увеличиться сейчас», — говорит исследователь института Флориан Дорн.

Однако с 2022 года с учетом высокой инфляции в ФРГ наблюдается сокращение оборонного бюджета, отметил эксперт.

Ifo также уточняет: только половина специального фонда в €100 млрд может быть использована для закупки дополнительного оборудования для бундесвера.

Члены НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года договорились, что будут выделять как минимум 2% ВВП на оборону. Генсек альянса Йенс Столтенберг в марте 2023 года уточнил, что только 7 из 30 стран НАТО выполнили задачу увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП.

Проблемы с инфляцией

Годовая инфляция в Германии в июне ускорилась до 6,4% — по сравнению с 6,1% в мае, сообщили в Федеральном статистическом бюро страны (Destatis). Показатель совпал с предварительной оценкой. За июнь потребительские цены в Германии выросли на 0,3%. В то время как в мае цены снизились на 0,1%.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС поднялись на 6,8% в годовом выражении, а за июнь выросли на 0,4%.

Как ранее писал TRT на русском, уровень воспринимаемой инфляции в Германии в три раза превышает официальную статистику. Из анализа страховой компании Allianz Trade следует: в мае немецкие граждане оценили инфляцию в 18%. Хотя официально рост цен был зафиксирован на уровне 6,1%.

«Это немаловажно, потому что предполагаемая инфляция оказывает сильное влияние на поведение потребителей», — заявила Ясмин Грёшель, старший экономист Allianz Trade. По данным газеты, ощущения потребителей объясняются тем, что цены на наиболее употребимые товары — продукты питания, напитки, бензин — заметно выросли.