Предприниматель из Шегарского района Томской области отправил 96 голов крупного рогатого скота в Таджикистан. Это первый случай, когда крупный рогатый скот начал экпортироваться из региона за пределы Таможенного союза в 2023 году, сообщили «Известия» со ссылкой на представителя управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

В марте фермер впервые перевез в Таджикистан 21 корову, а недавно отправил туда партию из 75 быков. В свою очередь, глава областной фермерской ассоциации «Томская АККОР» Владислав Береснев рассказал, что клиент из Таджикистана всего хочет купить 200 голов. По его словам, раньше основным покупателем крупного рогатого скота был Казахстан, но ситуация изменилась.

«Сейчас маленько ушел в тень (Казахстан — прим. редакции), и вот новая республика (Таджикистан — прим. редакции). Она по большему счету, пользуясь случаем, как оптовый покупатель по логистике дальше отправляет: в Афганистан, Иран, в общем, Ближний Восток. У них сейчас оживление», — подытожил Береснев.

В начале июля 2023-го Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы «Аргус» сообщил о том, что Россия в первом полугодии экспортировала 80,6 тыс. голов мелкого рогатого скота, это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (39,9 тыс. голов).

Основным покупателем стал Азербайджан, увеличивший закупки в пять раз, до 53,9 тыс. голов. Грузия увеличила импорт этого скота в два раза. В то же время, на фоне таких экспортных показателей, в России — как в крупных сельхозорганизациях, так и личных хозяйствах — сокращается поголовье крупного рогатого скота.

«Если в начале 90-х общее поголовье составляло 57 млн, то в 2020 году поголовье сократилось до 18 млн голов. В 2021 году количество КРС составило уже 17,7 млн голов. И это снова, к сожалению, исторический минимум», — отмечала директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

Среди причин сокращения поголовья она называла удорожание кормов и повышение энерготарифов, усиление регулирования. Из данных Росстата следовало, что по итогам 2021 года поголовье КРС сократилось до 17,6 млн голов, число дойных коров — до 7,7 млн голов. Годом ранее их численность составляла почти 7,9 млн.