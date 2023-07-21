Киев планирует расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. Об этом заявил замминистра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в ходе встречи с китайским коллегой. Информация об этом приводится на сайте Минкоммерции КНР.

20 июля Качка встретился в Пекине с замглавы министерства коммерции КНР Лин Цзи, сообщает министерство. Это первая поездка высокопоставленного украинского чиновника в Китай с февраля 2022 года, уточняет агентство Reuters.

В ходе встречи китайская сторона заявила, что готова наращивать импорт «высококачественной продукции», продвигать либерализацию торговли и сотрудничество с Киевом в рамках ВТО. Помимо прочего, Пекин настроен налаживать работу с украинскими министерствами по вопросу инвестиций. В то же время КНР ожидает, что Киев сможет «эффективно гарантировать безопасность персонала и имущества китайских предприятий в Украине».

Качка заверил китайского коллегу в том, что соответствующие усилия будут предприняты. Также Киев надеется расширить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, заявил замминистра. Сообщение о вопросах безопасности звучат особенно актуально на фоне взрыва 20 июля у генерального консульства Китая в Одессе.

В результате происшествия пострадало здание дипобъекта: взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждена поверхность стен. В ведомстве не уточняли причину взрыва. На вопрос о том, пострадало ли здание в ходе удара российских военных по Одессе, представитель МИД ответил уклончиво.

Как писал TRT на русском, в феврале 2023 года, в годовщину начала конфликта Москвы и Киева, Пекин представил 12 пунктов о «политическом урегулировании украинского кризиса». В рамках предложения КНР призвала обе стороны согласиться на постепенную деэскалацию.