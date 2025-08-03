Соединенные Штаты рассчитывают использовать программу продажи вооружений странам НАТО как инструмент давления на Россию. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, выступая в эфире телеканала WHO13 и в публикации в соцсети X.

«Президент Трамп — миротворец. И, как я уже говорил в эфире, продавая оружие нашим союзникам по НАТО, мы стремимся оказать давление на Россию, вернуть ее за стол переговоров и добиться прочного прекращения огня», — написал он.

По словам Уитакера, такая схема позволяет одновременно избегать дефицита у союзников и поддерживать украинскую армию. Он отметил, что США производят «самое современное оружие и боеприпасы в мире», и Киев «рад получить эти системы», поскольку они «помогают эффективно обороняться от российского давления».

«Президент Трамп ясно дал понять: конфликт не будет решен на поле боя. В конечном счете необходимо дипломатическое урегулирование», — подчеркнул дипломат.