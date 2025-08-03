Соединенные Штаты рассчитывают использовать программу продажи вооружений странам НАТО как инструмент давления на Россию. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, выступая в эфире телеканала WHO13 и в публикации в соцсети X.
«Президент Трамп — миротворец. И, как я уже говорил в эфире, продавая оружие нашим союзникам по НАТО, мы стремимся оказать давление на Россию, вернуть ее за стол переговоров и добиться прочного прекращения огня», — написал он.
По словам Уитакера, такая схема позволяет одновременно избегать дефицита у союзников и поддерживать украинскую армию. Он отметил, что США производят «самое современное оружие и боеприпасы в мире», и Киев «рад получить эти системы», поскольку они «помогают эффективно обороняться от российского давления».
«Президент Трамп ясно дал понять: конфликт не будет решен на поле боя. В конечном счете необходимо дипломатическое урегулирование», — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что продажи вооружений союзникам несут экономическую выгоду для США: «Это, конечно, облегчает бремя для американских налогоплательщиков, на плечи которых уже легли сотни миллиардов долларов, направленных на поддержку Украины».
В середине июля Дональд Трамп сообщил о договоренности между США и странами НАТО по поставкам американского оружия Киеву. По его словам, Украина получит 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия уже подтвердила передачу двух таких систем.
Как писала газета The Wall Street Journal, инициативу поддержали Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.