Россия намерена открыть посольства практически во всех африканских странах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума «‎‎Россия-Африка» Олег Озеров.

«‎‎Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты. Мы начнём с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах»‎, — подчеркнул Озеров.

Дипломат назвал «‎‎не вполне разумными» решения закрыть российские представительстве в странах Африки в 1990-е. По его словам, «‎ситуацию надо выправлять»‎.

После распада Советского Союза Россия сократила дипломатическое присутствие в африканских странах. В частности, в 1990-е годы были закрыты посольства в Буркина-Фасо, Лесото, Либерии, Нигере, Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Экваториальной Гвинее, Сан-Томе и Принсипи. Также нет российских посольств в Южном Судане и Западной Сахаре. В июле 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров побывал в Республике Конго, Уганде и Эфиопии. В мае 2023-го министр посетил Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР.

Как ранее писал TRT на русском, российская корпорация «‎‎Росатом» планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии. Компания намерена вложить в проект до $500 млн.

Компания планирует завершить разведку месторождения в 2026 году. Срок отработки — более 25 лет. Годовая производительность проекта — 3 тыс. тонн урана в год, уточнили в госкорпорации.