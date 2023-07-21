Российская корпорация «‎‎Росатом» планирует в 2029 году начать добычу урана в Намибии. Компания намерена вложить в проект до $500 млн, пишет государственное агентство РИА «‎Новости‎» со ссылкой на заявление атомной госкорпорации.

Компания Headspring Investments, входящая в группу Uranium One, реализует проект по поиску и разведке месторождений урана в Намибии. По результатам проведенных геологоразведочных работ открыто крупное урановое месторождение», — заявили в «‎‎Росатоме».

Компания планирует завершить разведку месторождения в 2026 году, а начать добычу урана уже в 2029 году. Срок отработки — более 25 лет. Годовая производительность проекта — 3 тыс. тонн урана в год, уточнили в госкорпорации.

Компания отмечает: проект позволит создать новые рабочие места в регионе и трудоустроить до 600 человек. В проект будут вовлечены более 20 тыс. человек из смежных областей. Разработка месторождения позволит увеличить ВВП Намибии на 1-2% в годовом выражении, заявили в «‎Росатоме»‎. В Намибии сосредоточено 7% мировых урановых запасов.

Споры из-за проекта: против выступают фермеры

Проект вызвал неоднозначную реакцию в стране из-за рисков для окружающей среды. Местные фермеры опасаются, что разведка месторождения грозит загрязнить Артезианский бассейн Стамприет — он снабжает засушливые регионы Омахеке и Хардап питьевой водой.

Сразу после запуска проекта правительство Намибии объявило мораторий на разведку урана, в связи с чем проект был приостановлен до 2018 года. В 2022 году власти страны заявили, что горнодобывающая компания не смогла доказать, что ее метод добычи урана не приведет к загрязнению подземных вод.

Uranium One подала апелляцию и потребовала суд отменить решение Министерства сельского хозяйства о запрете на добычу урана. Корпорация заявила, что для отработки ресурсов месторождения планирует использовать экологически щадящий метод скважинного подземного выщелачивания (СПВ).

Помимо Намибии «‎Росатом»‎ также намерен начать добычу на месторождении в Танзании. Проект Мкуджу Ривер с месторождением Ньота — одно из крупнейших в мире с запасом ресурсов в 152 млн т руды.

Как ранее писал TRT на русском, в июне «Росатом‎»‎ получил заказ на строительство 15 плавучих АЭС вдоль Северного морского пути (СМП). Корпорация уже строит четыре плавучие АЭС для энергоснабжения Баимского горнообогатительного комбината на Чукотке — это проект KAZ Minerals. Их мощность составит 420 МВт. В 2021 году стоимость станций оценивалась в 190,2 млрд руб. ($2,2 млрд).

Госкорпорация также планирует построить первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт на Чукотке. Она будет построена на базе новейшей российской реакторной установки «Шельф-М».