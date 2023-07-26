Все больше российских компаний хотят перенести информацию из дата-центров в столичном регионе за Урал. Об этом пишет газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на участников рынка.

Бизнес объясняет такую тенденцию ситуацией с безопасностью в Москве, в частности, с участившимися атаками беспилотников. Также это может быть связано с тем, что компании увеличивают присутствие на региональных рынках.

«Если раньше компании, даже работающие в регионах, стремились к централизованному хранению информации и консолидировали ее в Московском регионе, поскольку здесь происходит основная бизнес-активность, то сейчас формируется обратная тенденция», — пояснил «‎Коммерсанту»‎ один из хостинг-провайдеров на условиях анонимности.

Спрос на размещение центров обработки данных (ЦОД) за Уралом подтверждают в «Ростелекоме». Как уточняет газета, в сегменте облачных сервисов в Екатеринбурге и Новосибирске спрос вырос на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

«ЦОД в этих городах в ближайшее время будут пополняться мощностями, планируется за ближайшие пять лет удвоить число стойко-мест», — заявили в компании.

Хостинг-провайдер RUVDS уточнил: за последний год прирост количества клиентов в ЦОД Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирска превысил 80% — при этом в европейской части страны он составил только на 17%. Среди крупных игроков, перенесших центры обработки информации за Урал, такие компании, как «Вертолеты России» (входит в «Ростех») и АЛРОСА.

«Атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, а также нестабильная политическая ситуация — серьезный риск для компаний, использующих ЦОД в этом [столичном] регионе», — пояснил неназванный источник «Коммерсанта‎»‎.

Рано утром 24 июля два беспилотника атаковали объекты в Москве. Минобороны РФ уточнило, что средства радиоэлектронной борьбы сбили два украинских беспилотника. Серьезных разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В мае дроны атаковали Кремль, после чего в российских регионах начали запрещать полеты беспилотников.

Как ранее писал TRT на русском, китайские производители дронов хотят организовать производство в России. Они ведут переговоры об организации совместных предприятий с российскими разработчиками.

По данным газеты «‎Коммерсант»‎, среди потенциальных инвесторов из КНР — компании Fimi, AEE и ZeroZero. Цена на квадрокоптеры этих фирм начинается от 14 тыс. рублей ($160), уточняет издание. Среди причин, почему компании из КНР решили наладить производство в России, — проблемы с сертификацией дронов в РФ, сообщают источники «‎Коммерсанта»‎.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) «ограничила сертификации ввозимых дронов, поскольку они работают на тех же частотах, что и оборудование МЧС, МВД и т. д.».