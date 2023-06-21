Небольшие китайские производители дронов хотят организовать производство в России, ведут переговоры об организации совместных предприятий с российскими разработчиками. Об этом сообщает газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на источники.

Среди потенциальных инвесторов из КНР — компании Fimi, AEE и ZeroZero. Цена на квадрокоптеры этих фирм начинается от 14 тыс. рублей ($160), уточняет издание.

Первый замгендиректора российской компании «Флай Дрон» Александр Каниовский в беседе с газетой уточнил: китайские партнеры обсуждают два варианта — «либо компании самостоятельно организовывают производственные линии в России, либо создается совместное предприятие с отечественными разработчиками».

Зачем китайским компаниям производить дроны в РФ?

Среди причин, почему компании из Поднебесной решили наладить производство в России — проблемы с сертификацией дронов в РФ, сообщают источники «‎Коммерсанта»‎.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) «ограничила сертификации ввозимых дронов, поскольку они работают на тех же частотах, что и оборудование МЧС, МВД и т. д.».

Газета поясняет: на фоне участившихся атак дронов по объектам в России в конце апреля госкомиссия по радиочастотам при Министерстве цифровизации выделила для управления дронами частоты диапазона 5,03–5,09 ГГц. В то время как все типовые решения китайских производителей основаны на частотах Wi-Fi 2,3–2,5 ГГц и 5,7–5,8 ГГц, заявил «‎Коммерсанту»‎ гендиректор «Геоскана» Алексей Юрецкий. Он уточнил: ввозимые в РФ дроны подлежат сертификации со стороны ФСБ и ФСТЭК при прохождении таможни. «Полагаю, что с этим могли возникнуть сложности, но только для новых моделей, так как на старые все сертификаты получены давно», — пояснил эксперт.

ФСТЭК не блокирует поставки, а запрещает использовать частоты контроля беспилотников в диапазоне 5,8 ГГц, подчеркнул в беседе с изданием гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин.

Как это повлияет на стоимость дронов в РФ?

Опрошенные изданием эксперты отмечают: если китайские компании организуют производство в РФ, это приведет к увеличению доли рынка Китая, особенно в сегменте недорогих дронов. Другие собеседники газеты полагают, что из-за прихода китайских фирм вырастет цена квадрокоптеров.

Источник «‎Коммерсанта» ‎на рынке добавил, что дроны, выпущенные в России, будут дороже произведенных в Китае. При этом опрошенные изданием эксперты подчеркивают: объемы этого рынка в РФ по-прежнему слишком незначительны для инвестиций в локализацию.

Николай Ряшин уточняет: отладка производства в России «неинтересна [китайским компаниям], поскольку рынок в РФ слишком маленький».

«Им интересно продавать свою продукцию множеству стран, массовое, типичное, тем самым снижая себестоимость продуктов. Влезать в локализацию интересно только при большом гарантированном заказе», — пояснил эксперт.

Как ранее писал TRT на русском, в конце мая Росавиация предложила утвердить перечень оборудования, обязательного к установке на российских беспилотниках. На дроны, которые будут заниматься перевозкой людей и животных, предложено устанавливать черные ящики.

По данным газеты «Ведомости», для беспилотников, которые летают в пределах прямой видимости до высоты 150 метров, Росавиация предлагает установить габаритные огни. Дроны для перевозки людей и животных, согласно предложению ведомства, необходимо оснастить черными ящиками, а также системой индивидуального жизнеобеспечения и спасения, в том числе кислородными масками, парашютами и жилетами.

С начала мая в РФ начали вводить ограничения на запуск дронов, сейчас они действуют почти в 50 регионах России. Запрет ввели после того, как в ночь с 2 на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента РФ. Власти обвинили в инциденте Украину. В Киеве отрицают свою причастность к атаке.