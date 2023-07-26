В 2024 году Кыргызстан импортирует 3,2-3,5 млрд киловатт-часов (кВт*ч) электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики республики Таалайбек Ибраев. Его слова передает портал 24.kg.

Политик уточнил: Бишкек уже подписал договоры на поставки электроэнергии.

«На следующий год планируем импорт от 1,7 до 2 млрд кВт*ч из Туркменистана, 1,5 млрд кВт*ч из России и часть из Казахстана», — заявил Ибраев.

По его словам, страна будет импортировать электроэнергию с сентября по декабрь 2024 года. Летом спрос на электроэнергию в Кыргызстане не столь высок, потому летом импортировать киловатты страна не планирует. В 2023 году Бишкек планирует закупить 2,5 млрд кВт*ч. Эта оценка основана на прошлогодних показателях импорта.

Потребление электричества растет

Ранее председатель правления Национального энергохолдинга Таалайбек Байгазиев пояснил: несколько лет назад население республики в среднем потребляло 12 млрд кВт*ч при выработке 14 млрд кВт*ч.

В многоводные годы Кыргызстан экспортировал профицит электроэнергии. Однако в последние годы внутреннее потребление в республике выросло: в 2022 году страна потребляла 16 млрд кВт*ч, а в текущем потребление ожидается на уровне 17 млрд кВт*ч.

«У нас дефицит электроэнергии. Поэтому мы заключили договоры на импорт с энергосистемами Туркменистана, Казахстана, России и транзит через энергосистему Узбекистана. Заключили до этого договор по товарообмену. Когда зимой нам не хватает электроэнергии, то мы берем из энергосистемы Казахстана и Узбекистана. Летом, когда у нас приток воды, мы возвращаем эту электроэнергию один к одному», — уточнил Байгазиев.

По его словам, Кыргызстан покроет 14,5 млрд кВт*ч за счет собственных ГЭС и ТЭЦ. Еще 1,6 млрд киловатт-часов закупит у Туркменистана, 500 млн — у РФ и ещё 577 млн — у Казахстана.

«Из Туркменистана и России мы впервые будем поставлять электроэнергию. Если будет идти рост потребления, то будем договариваться об увеличении импорта», — отметил глава энергохолдинга.

Национальный статистический комитет республики ранее сообщил, что в январе-мае текущего года Кыргызстан импортировал 1,5 млрд кВт*ч электроэнергии на сумму $40,2 млн.

Режим ЧС для выправления импорта

На фоне растущего импорта электричества Минэнерго республики предложило ввести с 1 августа текущего года режим чрезвычайной ситуации в отрасли.

«Для простых потребителей ничего не изменится. Мы введем режим ЧС для улучшения электроснабжения и ухода от импорта электроэнергии. Но для ухода от импорта нам потребуется 5-8 лет. Если будем ждать, то дефицит увеличится. Чтобы не доводить до этого и ускорить процесс генерации электроэнергии, я дал предложение о режиме ЧС, чтобы мы могли оперативно решать вопрос по строительству новых станций», — пояснил ранее министр энергетики Ибраев.

Политик подчеркнул: предстоящей зимой 2023/24 в стране не ожидается веерных отключений электроэнергии. Однако есть вероятность, что зимой будут проводить регулировочные мероприятия, чтобы снизить нагрузку на сеть и не допустить перегрузки.

Как ранее писал TRT на русском, в январе-мае 2023 года в Кыргызстане было произведено 6,4 млрд кВт*ч электроэнергии.

По данным Госкомстата республики, этот показатель вырос на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Тогда в стране произвели 5,5 млрд кВт*ч. В мае 2023 года в Кыргызстане было произведено в общей сложности 960,5 млн кВт*ч электроэнергии. Это на 10,4% больше, чем в мае прошлого года (869,8 млн кВт*ч).