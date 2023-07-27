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Экс-агент ЦРУ заявил в Конгрессе США об обнаружении внеземных биотехнологий
По словам бывшего агента, власти США на протяжении десятилетий имеют доступ к внеземным биологическим материалам и технологиям
Экс-агент ЦРУ заявил в Конгрессе США об обнаружении внеземных биотехнологий
Фото: Wikimedia Commons / Others
27 июля 2023 г.

Власти США умалчивают информацию о неопознанных летающих объектах и внеземных биотехнологиях. Об этом 26 июля заявил бывший агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в конгрессе США. Встреча была посвящена существованию внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними.

Груш заявил, что не может говорить об обнаруженных внеземных биотехнологиях открыто на слушаниях. При этом он уточнил, что не понаслышке знает о секретных программах, связанных с инопланетными технологиями, превосходящими возможности США.

По его словам, правительство страны уже несколько десятилетий изучает эти технологии. Также экс-военный уточнил, что на борту некоторых из инопланетных кораблей присутствовали гуманоиды.

Груш отметил, что американские военные и сотрудники ЦРУ неоднократно сталкивались с инопланетянами. По словам военного пилота в отставке Райана Грейвза, который также участвовал в слушаниях, в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой.

Он также заявил, что похожее явление видели 30 человек из его группы.

Груш указал, что беспокоится за свою безопасность, поскольку правительство США готовит репрессии против него и его коллег за правду об НЛО.

Слушания вызвали большой интерес во всем мире и вызвали предположения о том, что США скрывают доказательства существования инопланетной жизни и технологий.

Тим Берчетт, конгрессмен-республиканец из Теннесси, один из руководителей расследования НЛО, в последние недели заявлял, что у США есть доказательства существования технологий, «бросающих вызов всем законам нашей физики», и что инопланетные корабли обладают технологиями, которые могут «превращать нас в угольный брикет».

Как ранее писал TRT на русском, в штаб-квартире NASA в Вашингтоне 31 мая состоялась первая открытая встреча ученых спецгруппы космического агентства по изучению НЛО.

Правительство США теперь называет НЛО «неопознанными аномальными явлениями» (UAP), отмечает издание. В группу по изучению UAP вошли 16 человек из числа ведущих экспертов в различных областях науки, от физики до астробиологии. Группа заявила, что самые большие проблемы при изучении неопознанных объектов — скудные высококачественные данные и сохраняющееся общественное недоверие к уфологии.

Нехватка научно надежных методов документирования НЛО, по словам членов группы, сильно мешает продвинуться в исследовании. Рассматриваемые явления обычно обнаруживаются и регистрируются с помощью камер, датчиков и другого оборудования, не предназначенного или откалиброванного для точного наблюдения и измерения таких особенностей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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