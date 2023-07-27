Западные союзники Украины все еще не согласовали план обучения украинских летчиков полетам на истребителях F-16. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Издание уточняет: в коалицию, которая выступает за предоставление Украине американских истребителей и обучение пилотов, вошли 11 государств. Ее возглавляют Нидерланды и Дания.
По словам собеседников Politico, пока ни одна из стран не присоединилась к программе обучения, поскольку партнеры до сих пор спорят, где будут проходить тренировки украинских пилотов.
Один из вариантов — отправить пилотов в США для обучения в 162-м авиакрыле американских ВВС в Аризоне. На этой базе проходят тренировки другие зарубежные партнеры Вашингтона.
Источники Politico уточнили: коалиция не поддержала эту идею. Причины не называются.
Другой вариант — отправить военных летчиков США в Европу, чтобы они помогли с обучением украинцев на одной из европейских военных баз. Ранее Politico сообщало, что тренировки могут начаться в Румынии, однако официального подтверждения этой информации не было.
Два неназванных американских чиновника в беседе с изданием уточнили: «никаких окончательных решений принято не было».
«Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана», — заверил один из собеседников газеты.
Нидерланды и Дания первыми заявили о планах запустить программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Копенгаген запросил у Вашингтона помощи в этом вопросе. В середине июля президент США Джо Байден одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16. Также Байден отметил, что США предоставят Киеву истребители к концу года.
Как ранее писал TRT на русском, страны Запада пересматривают поставки вооружений Украине: партнеры Киева хотят сместить фокус с отправки нового оружия на ремонт уже имеющегося.
Отправленная Украине за 17 месяцев войны техника нуждается в ремонте. Потому сейчас западные союзники сосредоточатся на поиске деталей для поврежденных вооружений и транспортных средств.