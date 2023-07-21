Страны Запада пересматривают поставки вооружений Украине: партнеры Киева хотят сместить фокус с отправки нового оружия на ремонт уже имеющегося, пишет Politico со ссылкой на американских военных.

Издание отмечает: отправленная Украине за 17 месяцев войны техника нуждается в ремонте. Потому сейчас западные союзники сосредоточатся на поиске деталей для поврежденных вооружений и транспортных средств.

«Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства по ремонту и инструкции по использованию», — заявил газете замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте.

Как отмечает Politico, в группу по поддержанию в рабочем состоянии техники, поставленной Украине, входят представители 22 стран. Лидирующие роли в ней играют США, Великобритания и Польша. Возглавляет группу американец Лапланте.

Помимо этого существует Контактная группа по обороне Украины, которая сосредоточена не только на отправке вооружений Киеву, но также на пополнении запасов оборонных складов в США и Европе. Во главе этого объединения — министр обороны США Ллойд Остин.

Контрнаступление увеличило потребность в запчастях

По словам Лапланте, его группа регулярно встречается с украинскими военными. На этих встречах обсуждается, какие запчасти нужны Киеву для ремонта имеющейся западной техники.

Politico уточняет: группа уже помогла Украине организовать работу по закупкам и научиться отслеживать более 4 тыс. линий снабжения запчастями для военного оборудования, произведенного в разных странах и переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По данным издания, в регулярном ремонте нуждаются:

● немецкие танки Leopard;

● гаубицы из США;

● средства ПВО, поставленные Италией;

● бронемашины из Великобритании, Польши, Канады, Франции и Чехии.

Еще одна задача группы — перевод технической документации по эксплуатации и ремонту поставленной техники. США уже перевели на украинский язык более 700 технических руководств для переданного Киеву оружия. Представители Пентагона опросили производителей вооружений по всему миру, чтобы получить технические данные для этих систем, уточняет издание.

Лапланте в беседе с Politico подчеркнул: после начала летнего контрнаступления Украины количество техники, нуждающейся в ремонте, выросло. Однако за последний год западные союзники Киева создали ремонтную инфраструктуру — благодаря этому военные мастерские могут оперативно найти необходимые запчасти и доставить их из любой точки мира.

Поставки вооружений растут, в фокусе — системы ПВО

Поставки западного оружия в Украину продолжают расти, отмечает Politico. На совещании Контактной группы по обороне Украины в середине июля союзники Киева сосредоточились на поставке машин и оборудования для разминирования. Также в фокусе — мобильные средства ПВО малой дальности.

После встречи группы США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $1,3 млрд. Он включает в себя более 300 бронетранспортеров, четыре зенитных комплекса NASAMS и ракеты для них, артиллерийские снаряды, различные автомобили, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и др.

Украина отправляет технику на ремонт в Польшу и Чехию

Как уточняет издание, уровень боеготовности техники был серьезной проблемой для Киева с самого начала войны. Россия, в отличие от Украины, на протяжении конфликта может использовать склады, расположенные глубоко в тылу, чтобы бросать в бой все больше техники и ремонтировать подбитые машины. Украина же вынуждена отправлять военную технику в мастерские в Польше или Чехии.