ПОЛИТИКА
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Большинство кибератак в Африке приходятся на финансовую отрасль
Исследование показало, что большинство успешных атак в Африке были направлены на финансовую отрасль, а главная мотивация — финансовая выгода и кража конфиденциальной информации
Большинство кибератак в Африке приходятся на финансовую отрасль
Фото: AA / Others
28 июля 2023 г.

Работающая в сфере кибербезопасности компания Positive Technologies проанализировала характер киберугроз в Африке в 2022–2023 годах и представила результаты исследования на втором саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге. По ее данным, больше всего от деятельности преступников в сети страдает финансовый сектор Африки, на который приходится почти 18% соответствующих атак.

Киберпреступники в основном преследуют прямую финансовую выгоду и кражу конфиденциальной информации. Помимо отдельных активистов в регионе действуют и организованные хакерские группы, которые не только охотятся за финансовыми активами, но и занимаются кибершпионажем.

Телекоммуникации — вторая по привлекательности отрасль для киберпреступников — на нее приходится 13% атак. В пятерку наиболее часто подвергаемых атакам секторов также входят правительственные объекты (12%), ресурсы розничной торговли (12%) и промышленности (10%).

«Преступники атакуют организации, чтобы нарушить деятельность компании и потребовать выкуп за восстановление систем, а также с целью кражи данных о пользователях. Компаниям необходимо принимать меры, чтобы предотвратить эксплуатацию уязвимостей и реализацию недопустимых событий. Мы рекомендуем обратить внимание на процесс управления уязвимостями в организации», — сообщает аналитик Positive Technologies Екатерина Семыкина.

Одной из проблем африканского континента становятся атаки программ-вымогателей (шифровальщиков). На них приходится в каждая третья атака вредоносного ПО на организации. Чаще всего злоумышленникам удается скомпрометировать компьютеры, серверы и сетевое оборудование, что свидетельствует о слабой защите компаний и наличии уязвимости в сетевом периметре.

Как писал TRT на русском, в рамках саммита «Россия-Африка» посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Москва намерена открыть посольства практически во всех африканских странах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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