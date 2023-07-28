Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что экономика ФРГ в этом году сократится на 0,3%, говорится в докладе ведомства от 25 июля.

Агентство Bloomberg уточняет: Германия станет единственной страной G7, где по итогам года ожидается падение ВВП. Так, экономика Великобритании, по прогнозам, вырастет на 0,4%, Франции — на 0,8%, Италии — на 1,1% и т.д. Больше всего вырастет экономика США — на 1,8%.

По данным издания, прогноз МВФ о сокращении немецкой экономики совпадает с прогнозом Бундесбанка.

Причины падения ВВП Германии, согласно прогнозу МВФ:

● энергокризис, который продолжает сказываться на промышленных показателях. Именно промышленность приняла на себя основной удар от повышения цен на энергоносители;

● снижение спроса на немецкую продукцию со стороны КНР;

● ужесточение денежно-кредитной политики.

МВФ уточняет, что энергетический кризис спровоцировал рецессию в 2022 году. Она продолжилась в течение первого квартала текущего года. По данным ведомства, экономика ФРГ всё еще переживает последствия энергокризиса.

«Похоже, что германской экономике действительно трудно выйти из этой рецессии», — цитирует Bloomberg президента Института экономических исследований Ifo Клеменса Фюста.

Как ранее писал TRT на русском, в первом квартале 2023 года ВВП Германии сократился на 0,3% по сравнению с показателями за предыдущие три месяца. В четвертом квартале 2022 года ВВП ФРГ сократился на 0,5%. Такое сокращение считается показателем того, что экономика Германии вошла в техническую рецессию.

Данные по ВВП Германии показали «на удивление негативные сигналы», заявил 25 мая министр финансов страны Кристиан Линднер. Он добавил: по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками Германия теряет потенциал роста. «Я не хочу, чтобы ФРГ играла в лиге, в которой мы должны отодвигать себя на последние позиции», — заявил министр, имея в виду прогнозы МВФ.