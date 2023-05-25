ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

По данным агентства Reuters, снижение ВВП в первом квартале следует за снижением на 0,5% в четвертом квартале 2022 года. Рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения.

Данные по ВВП Германии показали «на удивление негативные сигналы», заявил 25 мая министр финансов страны Кристиан Линднер. Он добавил: по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками Германия теряет потенциал роста. «Я не хочу, чтобы ФРГ играла в лиге, в которой мы должны отодвигать себя на последние позиции», — заявил министр, имея в виду прогнозы Международного валютного фонда (МВФ). По оценке ведомства, среди европейских стран в 2023 году рецессия ожидается только в Германии и Великобритании. В 2024-2026 годах рост ВВП ФРГ, по прогнозу МВФ, составит лишь 1-2%.

Фонд также отмечает: компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, а в будущем негативное влияние на развитие экономики окажет кадровый кризис: нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.

«Под тяжестью огромной инфляции немецкий потребитель упал на колени, потащив за собой всю экономику», — заявил в беседе с Reuters Андреас Шойерле, аналитик DekaBank.

В первом квартале 2023 года потребление домашних хозяйств в ФРГ снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом после ценовых, сезонных и календарных корректировок. Государственные расходы также значительно сократились на 4,9% за квартал.

Инвестиции в стране выросли в период январь-март после слабой второй половины 2022 года. Инвестиции в автомобилестроение и промышленность выросли на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом, а инвестиции в строительство выросли на 3,9%. Положительный вклад внесла и торговля. Экспорт вырос на 0,4%, а импорт упал на 0,9%.

При этом эксперты Destatis отмечают: в ФРГ снизилась покупательная способности населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию. Немцы начали больше экономить на продуктах питания, одежде и обуви, на предметах интерьера. В статистическом бюро сообщили, что инфляция в Германии остается на довольно высоком уровне.

Перспективы бизнеса ухудшились

Перспективы немецкого бизнеса ухудшились снова с октября, отмечает Bloomberg. Индекс ожиданий института Ifo упал до 88,6 в мае — по сравнению с 91,7 в предыдущем месяце. Это хуже, чем ожидали все аналитики, участвовавшие в обзоре Bloomberg.

Объем производства в Германии может «незначительно» вырасти во втором квартале, поскольку проблемы с поставками исчезнут, а стоимость поставок энергоносителей уменьшится, говорится в ежемесячном отчете Bundesbank, представленном 24 мая.

Частное потребление в этот период может стагнировать, поскольку рост заработной платы компенсирует удар от повышенной инфляции. «Хотя в экономике дела обстоят лучше, чем первоначально опасались, восстановление выглядит более поляризованным. Последние данные показали резкое падение промышленного производства и фабричных заказов в Германии, несмотря на ослабление ограничений цепочки поставок», — пишет Bloomberg Economics.

Как ранее писал TRT на русском, Германия на фоне других стран ЕС теряет популярность среди зарубежных квалифицированных рабочих, предпринимателей и стартапов. Это следует из доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и фонда Bertelsmann. Авторы доклада изучили общие условия, важные для привлечения квалифицированных мигрантов во всех 38 странах-членах ОЭСР и составили рейтинг привлекательности государств для иностранных рабочих.

В этом рейтинге ФРГ опустилась на три позиции по сравнению с предыдущим исследованием 2019 года и заняла 15-е место. В рейтинге привлекательности для предпринимателей-иностранцев ФРГ упала с 6-го на 13-е место, а также заняла лишь 12-е место в категории привлекательности для стартапов.