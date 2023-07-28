Проект газопровода из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспийского моря, который последние годы активно обсуждался, решили прокомментировать в Ашхабаде. МИД центральноазиатской страны опубликовал обширный комментарий, в котором указывается, что реализация этого замысла — один из приоритетов внешней политики на протяжении 15 лет.

«Начало предметному обсуждению этого вопроса было положено в ходе официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Брюссель в ноябре 2007 года, его переговоров с Председателем Еврокомиссии, Еврокомиссарами и руководителями различных структур ЕС, — говорится в документе. — В ноябре того же года и в мае 2008 года Туркменистан посетили с визитами официальные представители ЕС, ответственные за энергетическое сотрудничество, в ходе которых были достигнуты принципиальные договоренности по вопросам взаимодействия Туркменистана с Евросоюзом в области энергетики. Одним из результатов проведенных встреч стало также подписание в мае 2008 года Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики между Туркменистаном и Европейским Союзом. Обоюдная готовность к выработке механизма, обеспечивающего поставки туркменских энергоносителей в Европу, была подтверждена и во время официального визита тогдашнего Председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу в Туркменистан в начале 2011 года».

«Опираясь на такую прочную международно-правовую базу, Туркменистан прилагал усилия для создания необходимых политических, финансовых, организационных условий, которые бы позволили перевести идею строительства Транскаспийского трубопровода в практическую плоскость, — продолжают туркменские дипломаты. — Кроме того, Туркменистан убежден, что каких-то политических, экономических, финансовых факторов, препятствующих осуществлению строительства газопровода, не существует. Напротив, Транскаспийский трубопровод является абсолютно реалистичным проектом, обоснованным с экономической точки зрения, способным внести ощутимый вклад в обеспечение энергетической безопасности в Евразии, обеспечить долгосрочный и бесперебойный доступ к источникам сырья для европейских потребителей, при соблюдении очевидных выгод и интересов транзитной стороны».

Комментарий МИД Туркменистана появился после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев на медиафоруме в Шуше оценил перспективы поставок туркменского газа.

«Для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспийского моря необходимо, во-первых, проложить по его дну Транскаспийский газопровод, а во-вторых, построить что-то вроде Южного газового коридора из Баку в направлении Европы. Главный вопрос — кто будет финансировать эти важные проекты? Ответа на него у нас нет», — сказал Ильхам Алиев.

И отметил общий тренд на западном рынке углеводородов:

«Вы также прекрасно знаете, что сейчас европейские банки прекратили финансирование проектов по ископаемому топливу. Поэтому будет сложно привлечь значительные денежные средства для этого».

Стоит сказать, что президент Азербайджан не первый раз высказывается в таком духе. Например, еще в январе в интервью национальным телеканалам он заявил:

«Как страна мы всегда поддерживали этот проект, и я несколько раз публично заявлял, что да, если к нам обратятся, то мы готовы предоставить свои возможности, существующую инфраструктуру и решить другие необходимые вопросы. Но мы не можем быть инициаторами этого проекта, так как это не наш газ».

Что же касается западных политиков и дипломатов, что они тоже обращались к теме Транскаспийского коридора в последние месяцы. Например, этот вопрос стоял на повестке у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу во время их визитов в регион. Но ни о какой конкретике речь не шла — дипломаты лишь указывали, что страны Центральной Азии нужно выводить из-под слишком большой зависимости от России и Китая.

Собеседники TRT на русском также сошлись во мнении, что проект Транскаспийского газопровода имеет ключевую уязвимость — на него никто не готов выделить средства, приняв на себя все возможные риски.

«На строительство газопровода у Европы уйдет куда больше денег, чем на закупку сжиженного газа из других стран», — сказал эксперт Центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров.

По словам Темура Умарова, европейские политики и бизнес действительно стали обращать на регион куда больше внимания сейчас, чем раньше.

«Но пока мне не кажется, что этот интерес достаточен для таких масштабных проектов. Пока это лишь попытка нащупать что-то выгодное и прибыльное, но желание инвестировать еще не пришло», — добавил он.

Похожим образом высказался и глава азербайджанского Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

«Логика Азербайджана в том, что есть товар — туркменский газ, а есть покупатель — европейские страны. И именно они должны договориться между собой, — отметил Мамедов в комментарии TRT на русском. — Но есть несколько существенных препятствий. Это желание Европы перейти на сжиженный газ, и нынешний уровень азербайджанской инфраструктуры и даже правовая система Каспийского моря. Согласно конвенции, подписанной в 2018 году, даже для строительства трубы из одного национального сектора в другой, остальные страны должны дать ряд согласований. Пока что без денег и достаточной политической воли этот проект выглядит туманно».