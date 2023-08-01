Один из крупнейших турецких холдингов Alarko Holding планирует инвестировать в сельскохозяйственный комплекс Казахстана. Об этом сообщает портал «‎Деловой Казахстан»‎ со ссылкой на заявление президента холдинга Нури Йылдыза.

Предприниматель встретился с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Багланом Бекбауовым и заявил о том, что планирует создать в республике тепличные комплексы открытого грунта, предприятия по производству органоминеральных удобрений, переработке и продаже продуктов питания, а также проекты в научной сфере.

Бекбауов отметил меры господдержки сельскохозяйственной отрасли. Власти республики субсидируют стоимость удобрений, пестицидов, биоагентов и биопрепаратов. Кроме того, фермеры в стране получают субсидии на подачу поливной воды и покупку семян.

Также власти возмещают 25% затрат при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов. Этот норматив в ближайшее время правительство планирует увеличить до 30%. Помимо этого руководство Казахстана рассматривает возможность субсидировать расходы на электроэнергию и газ в период межсезонья.

Вице-министр заявил о планируемых изменениях в программе «Кен дала», которая предполагает финансирование только овощей открытого грунта из расчета порядка 200 тыс. тенге на гектар. Министерство сельского хозяйства намерено включить в эту программу также производителей овощей закрытого грунта.

Alarko Holding — один из крупнейших холдингов в мире, существующий с 1954 года. Компания реализует проекты в сфере транспорта, нефтегазового сектора, энергетики, промышленности, туризма, землеустройства. До 2030 года в планах холдинга инвестировать $100 млн в сельское хозяйство.

Как ранее писал TRT на русском, в апреле Казахстан зарегистрировал совместную с Узбекистаном внешнеторговую компанию. Управлять фирмой будут по принципу 50/50 представители казахстанского QazTrade и узбекистанского UzTrade. Аналогичные экспорт-импортные компании Казахстан намерен создать с Пакистаном и Таджикистаном.