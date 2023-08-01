Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» продолжит свою деятельность в Африке и подготовительных центрах в Беларуси, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«В настоящий момент, время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю — ЧВК «Вагнера» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси», — заявил Пригожин.

Глава наемников был замечен на саммите Россия-Африка, который проходил 25-28 июля в Санкт-Петербурге. Пригожин назвал форум «‎эффективным и своевременным»‎.

«‎Африка — это четверть планеты, и она «знает, что есть рядом Россия, которая <…> фактически является противоположным полюсом для тех колонизаторов, которые длительное время держали Африку в сложных экономических отношениях и отношениях с безопасностью», — отметил основатель ЧВК.

«‎Вагнер»‎ приостановил найм

Пригожин также уточнил: ЧВК сейчас определяется со следующими задачами. По его словам, их «контур все более и более отчетливо прорисовывается».

«‎‎Большая часть наших бойцов находится в отпуске, постольку-поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы», — подчеркнул бизнесмен.

При этом глава ЧВК уточнил: в военной компании нет никаких ограничений на переход бывших и нынешних наемников в другие силовые структуры РФ. По словам Пригожина, ЧВК пока не испытывает дефицита в личном составе, потому она приостановила «на неопределенный срок» работу своих региональных центров по набору наемников. В телеграм-канале с объявлениями о найме в ЧВК, говорится: сейчас нет острой необходимости набирать новых рекрутов «в связи с наличием большого кадрового резерва».

Как ранее писал TRT на русском, 23-24 июня ЧВК «Вагнера» попыталась совершить вооруженный мятеж в России. Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву. Наемники взяли под контроль штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина, обвинив его в организации вооруженного мятежа, писал ТАСС. По этой статье ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Ситуацию удалось урегулировать при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. После переговоров с ним Пригожин объявил о развороте направленных в сторону Москвы колонн наемников. После этого дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК прекратили, а большая часть наемников была выведена в Беларусь. После этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что нахождение наемников рядом с границей представляет собой «шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».