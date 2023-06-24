Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня заявил об обстреле позиций наемников со стороны регулярных частей российской армии. В Минобороны РФ эту информацию назвали не соответствующей действительности. Пригожин объявил о начале «марша справедливости»: по его словам, 25 тысяч «вагнеровцев» должны остановить «зло, которое несет военное руководство страны».

ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина, обвинив его в организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Генерал армии Сергей Суровикин, заместитель командующего российской объединенной группировкой войск в Украине, обратился к ЧВК «Вагнер» с призывом «остановить колонны и решить все проблемы только мирным путем». Первый замначальника ГРУ (Главного управления) Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев также в обращении заявил, что воюет с ними с 2014 года и призвал «одуматься».

Позже близкие к ЧВК «Вагнер» телеграм-каналы опубликовали видео с Пригожиным в штабе ЮВО. Он ведет переговоры с замминистра обороны Юнуус-Беком Евкуровым: «Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву».

Также Евгений Пригожин записал видео у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону: он заявил, что все военные объекты города, в том числе аэродром, находятся под контролем ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, бойцов ЧВК «Вагнер» повторно обстреляли с вертолета, который впоследствии был сбит. Официального подтверждения этой информации нет.

20:30, 24 июня

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что наемники «разворачивают свои колонны» и «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Его сообщение было опубликовано вскоре после того, как пресс-служба Александра Лукашенко объявила, что Пригожин в ходе переговоров с ним согласился остановить движение наемников.

20:10, 24 июня

Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко, согласованное с Владимиром Путиным, об остановке движения ЧВК «Вагнера» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, сообщила пресс-служба белорусского президента.

17:30, 24 июня

Анкара готова оказать содействие для скорейшего разрешения ситуации в России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

17:00, 24 июня

Бойцы ЧВК «Вагнер» еще могут сложить оружие и избежать наказания, заявил председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

15:00, 24 июня

Губернатор Липецкой области попросил жителей не покидать свои дома. «Ситуация находится под контролем, но требует понимания», — говорится в сообщении. Липецк находится в 450 км от Москвы и в 150 км от Воронежа, где, по официальным данным, идут «оперативно-боевые мероприятия».

10:10, 24 июня

Президент РФ Владимир Путин в специальном обращении назвал ударом в спину и изменой происходящие события с группой «Вагнер». Он сравнил происходящее с 1917 годом. Военные и другие госорганы получили необходимые приказы в связи с попыткой мятежа, заявил президент РФ Владимир Путин: «Будут предприняты действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону».

09:20, 24 июня

Минобороны РФ опубликовало обращение к ЧВК «Вагнер»: «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже». В тексте говорится, что некоторые наемники «уже осознали ошибку» и попросили предоставить им возможность вернуться в пункты дислокации.

09:10, 24 июня

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области, а также в Воронежской области введен режим контртеррористической операции — Национальный антитеррористический комитет.

07:03, 24 июня

На фоне сообщений о том, что ЧВК «Вагнера» вошла в Ростов, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что дал необходимые поручения службам жизнеобеспечения для сохранения функционирования городских систем, и призвал население без надобности не покидать дома.

В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.