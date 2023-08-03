Азербайджан и Турция построят завод по производству фармацевтической продукции. Он будет расположен в Пираллахинском промышленном парке в Баку, говорится на сайте министерства экономики Азербайджана.

Завод будут строить ОАО «‎‎Азербайджанская инвестиционная компания» и турецкая компания Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.

Первоначальная производственная мощность предприятия — 35 млн упаковок лекарств в год. Завод будет выпускать 100 видов продукции, всего 42 наименования.

Лекарственные препараты будут экспортироваться в страны региона под брендом Made in Azerbaijan. Первоначальная инвестиционная стоимость проекта — $35 млн. Площадь будущего предприятия — 11,5 тысяч кв. м, оно создаст более 100 рабочих мест.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что благодаря усилиям президентов двух стран — Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана — отношения между братскими государствами вышли на беспрецедентный уровень стратегического партнерства.

Он уточнил: Пираллахинский промышленный парк был создан в 2016 году для развития фармацевтической промышленности. В парке применяется широкий спектр льгот и преференций. Строительство совместного с Турцией завода позволит снизить зависимость Азербайджана от импорта лекарств, подчеркнул министр.

Как ранее писал TRT на русском, Азербайджан будет сотрудничать с Турцией в производстве истребителя KAAN. Официальное соглашение об этом стороны подписали 27 июля на Международной выставке IDEF'23 в Стамбуле.

Участие Баку в проекте считается важным шагом для модернизации ВВС Азербайджана.