ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Азербайджан совместно с Турцией построит завод по производству лекарств
На будущем предприятии в Пираллахинском промышленном парке будут производить 100 видов фармацевтических препаратов. Годовая мощность завода — 35 млн упаковок. Инвестиции в проект превышают $35 млн
Азербайджан совместно с Турцией построит завод по производству лекарств
Азербайджан совместно с Турцией построит завод по производству лекарств / Others
3 августа 2023 г.

Азербайджан и Турция построят завод по производству фармацевтической продукции. Он будет расположен в Пираллахинском промышленном парке в Баку, говорится на сайте министерства экономики Азербайджана.

Завод будут строить ОАО «‎‎Азербайджанская инвестиционная компания» и турецкая компания Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S.

Первоначальная производственная мощность предприятия — 35 млн упаковок лекарств в год. Завод будет выпускать 100 видов продукции, всего 42 наименования.

Лекарственные препараты будут экспортироваться в страны региона под брендом Made in Azerbaijan. Первоначальная инвестиционная стоимость проекта — $35 млн. Площадь будущего предприятия — 11,5 тысяч кв. м, оно создаст более 100 рабочих мест.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что благодаря усилиям президентов двух стран — Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана — отношения между братскими государствами вышли на беспрецедентный уровень стратегического партнерства.

Он уточнил: Пираллахинский промышленный парк был создан в 2016 году для развития фармацевтической промышленности. В парке применяется широкий спектр льгот и преференций. Строительство совместного с Турцией завода позволит снизить зависимость Азербайджана от импорта лекарств, подчеркнул министр.

Как ранее писал TRT на русском, Азербайджан будет сотрудничать с Турцией в производстве истребителя KAAN. Официальное соглашение об этом стороны подписали 27 июля на Международной выставке IDEF'23 в Стамбуле.

Участие Баку в проекте считается важным шагом для модернизации ВВС Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us