Турецкий истребитель KAAN совершит первый полет с отечественным двигателем в 2028 году, сообщил гендиректор Turkish Aerospace Industries (TAI) Темел Котил. Его слова передает TRT World.

Выступая на 16-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF), представитель TAI уточнил, что KAAN в настоящее время летает с двигателем F110. Исследования по модернизации истребителя продолжаются.

TAI начала разработку самолета пятого поколения KAAN с целью заменить устаревающий парк F-16 турецкой армии.

По словам гендиректора TAI, интерес зарубежных стран к самолету и боевому вертолету ATAK-2 намного превышает ожидания. Особенно большой интерес проявляют страны Персидского залива.

Представитель TAI подчеркнул: спрос со стороны других государств на турецкий вертолет Т-129 ATAK и боевой беспилотник Aksungur тоже держится на высоком уровне.

Азербайджан будет сотрудничать с Турцией в производстве истребителя

В разработке истребителя KAAN Турция будет сотрудничать с Азербайджаном, уточняет TRT Haber. Официальное соглашение об этом стороны подписали 27 июля в рамках IDEF'23.

Соглашение будет подписано между Министерством обороны Азербайджана и TAI при участии председателя Управления оборонной промышленности Халука Гёргюна.

Участие Баку в проекте считается важным шагом для модернизации ВВС Азербайджана. Сейчас они в основном оснащены российскими самолетами Миг-29.

В рамках первой фазы с 2018 по 2022 год проводились предварительные проектирования KAAN. В рамках второй фазы с 2022 по 2029 год планируется выполнить детальное проектирование и провести испытания истребителя. К 2026 году планируется создать три прототипа.

Сдача самолета ВВС Турции запланирована на период с 2030 по 2033 год.