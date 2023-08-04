Украинские военные, которые прошли тренировки в странах Запада, перестали опираться на американскую тактику ведения боевых действий. Во время контрнаступления она оказалась неэффективной, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников США.

По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернулись к привычной тактике: они сосредоточились на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.

Почему американская тактика оказалась неудачной?

NYT отмечает: Белый дом рассчитывал, что девять обученных на Западе бригад украинцев — в общей сложности около 36 тыс. военных — покажут, что американский способ ведения боя превосходит российский.

Главное отличие двух тактик: российская предполагает централизованную систему командования, а американская дает бойцам право самим оперативно принимать решения на поле боя. Кроме того, концепция США включает общевойсковую тактику, при которой пехота, бронетехника и артиллерия действуют по единому плану.

Как уточняет газета, реальность на поле боя показала низкую эффективность американской стратегии. Обучившиеся на Западе украинские силы увязли в минных полях под постоянным огнем российской артиллерии и авиации.

Одна из бригад, использующих западные методики ведения боя, не смогла воспользоваться преимуществами ночной атаки. Военные ее постоянно откладывали и так дотянули до рассвета. В другом случае бригаду вообще пришлось отозвать с поля боя из-за плохих показателей.

Наступление вместо обороны

Западные тренировки включали обучение украинских военнослужащих тому, как переходить в наступление, а не оставаться в обороне. Хотя именно оборонительная тактика давалась ВСУ лучше всего, отмечают опрошенные NYT военные аналитики.

По данным издания, в течение многих лет украинские войска отрабатывали оборонительную тактику на востоке Украины. Когда в прошлом году Москва начала полномасштабное вторжение, украинские войска провели успешные оборонительные операции, лишив Россию ожидаемой быстрой победы.

Теперь же тактика сменилась с оборонительной на наступательную: украинцы пытаются вернуть захваченные Россией территории. Однако для этого им нужно «‎научиться воевать по-другому»‎, отмечает экс-сотрудник Пентагона Колин Каль.

Повлияет ли смена тактики на динамику контрнаступления?

Бригады, обученные на Западе, получили всего 4-6 недель общевойсковой подготовки. В начале июня подразделения ВСУ допустили несколько ошибок в начале контрнаступления — это отбросило их назад, уточняет газета.

По данным официальных лиц США и ЕС, за первые две недели контрнаступления до 20% поставленного Украине западного вооружения было повреждено или уничтожено.

«У украинцев было мало времени, чтобы потренироваться на новой технике и отработать сплоченность подразделений, а потом они попали в одну из самых сложных боевых ситуаций. Они оказались в невероятно тяжелом положении», — заявил Роб Ли, военный специалист Института исследований внешней политики в Филадельфии.

«Само контрнаступление не провалилось; оно затянется на несколько месяцев до осени», — считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман. — «Возможно, проблема заключалась в предположении, что за несколько месяцев обучения украинские подразделения научатся вести боевые действия по стандарту американских военных‎»‎.

По словам собеседников газеты, изменение Украиной тактики свидетельствует о том, что надежды НАТО на быстрые успехи обученных на Западе бойцов ВСУ не оправдались. Кроме того, возникают вопросы о качестве обучения, которое украинцы получили на Западе, констатируют опрошенные NYT эксперты.

Еще одна проблема — изменение тактики может привести к тому, что ВСУ исчерпают западные боеприпасы.

Как ранее писал TRT на русском, западные союзники Украины все еще не согласовали план обучения украинских летчиков полетам на истребителях F-16.

По данным газеты Politico, в коалицию, которая выступает за предоставление Украине американских истребителей и обучение пилотов, вошли 11 государств. Ее возглавляют Нидерланды и Дания.

Пока ни одна из стран не присоединилась к программе обучения, поскольку партнеры до сих пор спорят, где будут проходить тренировки украинских пилотов.