Таджикистан изменит названия более 4 тыс. географических объектов и 802 населенных пунктов республики. Причина изменений — несоответствие названий «‎нынешним реалиям»‎. Об этом заявил глава Комитета развития республики Шарифджон Джумазода.

«‎‎Специальная рабочая группа с ноября 2021 года изучила более 12,5 тыс. топонимов и пришла к выводу, что названия 4 031 географического объекта и 802 населенных пунктов не соответствуют нынешним реалиям», — сообщил чиновник.

Он не уточнил, в чем именно выражается несоответствие реалиям.

Переименование коснется 170 населенных пунктов в Согдийской области, 342 в Хатлонской области, а также 238 населенных пунктов в районах республиканского подчинения и 52 местности в Горно-Бадахшанской автономной области.

После обретения независимости в 1991 году власти Таджикистана регулярно переименовывают республиканские топонимы, отказываясь от советских названий. К 2016 году в стране не осталось ни одного города с названием времен СССР. Последним переименованным городом стал Чкаловск — его назвали Бустон.

Политику смены названий власти страны объясняют тем, что восстанавливают исторические топонимы и пропагандируют национальные ценности. По этим причинам, например, Кайраккумское водохранилище было переименовано в Бахри Тоджик (Таджикское море).

Как ранее писал TRT на русском, Таджикистан за первые шесть месяцев 2023 года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $43,2 млн. Госкомпания «Барки точик» в основном поставляет электроэнергию в Афганистан, а в весенне-летний период и в Узбекистан.