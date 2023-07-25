Таджикистан за первые шесть месяцев текущего года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $43,2 млн, передает «Азия-Плюс» со ссылкой на данные Агентства по статистике при президенте Таджикистана.

В рамках заключенных договоренностей госкомпания «Барки точик» поставляет электроэнергию в Афганистан (круглогодично, но в ограниченных объемах в осенне-зимнем периоде) и в Узбекистан — в весенне-летний период (с мая по август). Летом Таджикистан располагает большими излишками водно-энергетических ресурсов, часть которых сбрасывается вхолостую.

В середине мая этого года министерство энергетики Узбекистана сообщало о начале сезонного импорта электроэнергии из Таджикистана. «Известно, что с 2018 года действует практика экспорта электроэнергии, произведенной в летний мелиоративный период, в Узбекистан, что, в свою очередь, служит увеличению стока природных вод, поступающих в водоемы нашей страны», — рассказали тогда в ведомстве.

По данным статистического агентства, в первом полугодии этого года в Таджикистане произведено около 10,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Около 95% электричества выработано ГЭС, оставшаяся часть – ТЭЦ, а также в небольших объемах солнечными станциями.

Таджикистан в 2022 году экспортировал электроэнергию на сумму $106 млн, что было на 10,6% больше, чем в 2021 году, сообщало Агентство по статистике при президента Таджикистана.

Ранее TRT на русском писал, что Азербайджан и Таджикистан сделали первый шаг к наращиванию сотрудничества. Им стала договоренность о поставках азербайджанской нефти на завод в таджикском городе Дангара. Промышленная зона «Дангара» была запущена в 2011 году. Главными целями проекта являются «увеличение экспортного потенциала страны» и «обеспечение развития экономического потенциала страны». Одно из крупных предприятий, работающих там, — нефтеперерабатывающий завод «ТК Ойл ККН Дангара», принадлежащий инвесторам из Китая. Всего же предприятий 26, и кроме китайских и таджикских инвесторов, там работают иранские бизнесмены.