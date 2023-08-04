Группа волонтеров в Киеве начала производить оболочки для самодельных взрывных устройств на 3D-принтере. Бомбы направляют вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The Economist.

На 3D-принтере печатают пластиковую оболочку бомбы. После ее отправляют военным, где ее начиняют взрывчаткой С4 и стальной шрапнелью.

По данным издания, волонтеры уже напечатали несколько десятков тысяч бомб. Некоторые киевские мастерские выпускают на 3D-принтерах до 1 тыс. боеприпасов в неделю. При этом ВСУ просят волонтеров увеличить недельное производство до 1,5 тыс. штук, отмечает газета.

Один из волонтеров по имени Леша рассказал Economist, что три месяца назад он с коллегами разработал 800-граммовую бомбу «Зайчик». Ее печатают на 3D-принтере и отправляют ВСУ для установки взрывчатого элемента.

Издание уточняет: боеприпасы на 3D-принтере производят и помогающие ВСУ иностранные волонтеры в Латвии и Польше. Оболочки для бомб поступают в Украину под видом игрушек или подсвечников, отмечает газета.

Янис Озолс — основатель латвийского отделения Wild Bees, группы оружейников-добровольцев, помогающих ВСУ. По его оценкам, с ноября 2022 года из Европы в Украину было отправлено не менее 65 тыс. бомб.

Собеседники Economist рассказали о трудностях в цепочке поставок кустарных боеприпасов: компоненты для изготовления бомб прибывают из разных мест, потому процесс занимает некоторое время.

Эксперты, опрошенные газетой, отмечают: напечатанные на принтерах боеприпасы не станут полноценной альтернативой классическим бомбам заводского производства. Однако у них есть весомое преимущество — их низкая стоимость.

Волонтер Wild Bees из Польши Эмануэль Змудзинский пояснил, что стоимость одной напечатанной на 3D-принтере бомбы — $1200. К тому же, этот способ производства боеприпасов не требует переоснащения производственных линий. Поэтому «‎‎конфетные бомбы», как их называют украинские волонтеры, можно легко производить в различных размерах. Кроме того, такого рода легкие бомбы могут устанавливаться на дронах, уточняет Economist.

Как ранее писал TRT на русском, страны Запада пересматривают поставки вооружений Украине: партнеры Киева хотят сместить фокус с отправки нового оружия на ремонт уже имеющегося.

Отправленная Украине за 17 месяцев войны техника нуждается в ремонте. Потому сейчас западные союзники сосредоточатся на поиске деталей для поврежденных вооружений и транспортных средств.