Банки из США в 2022 году увеличили до $6 млрд арбитражные операции с рублем, несмотря на санкции. В первые месяцы российско-украинской войны банки смогли заработать рекордную прибыль за счет иностранных компаний, решивших уйти с российского рынка. Банки использовали манипуляции с рублем и задействовали трейдеров из стран СНГ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейшие из корпораций — Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan — получили свыше $100 млн долларов каждый, отмечает издание. Другие крупные банки — Bank of America, UBS и HSBC — отказались от участия в схеме, опасаясь санкций со стороны Минфина США.

Как уточняет агентство, получить рекордную прибыль на бегстве зарубежных инвесторов и компаний банкам позволил недолгий период первых месяцев войны. Тогда в России в расчетах еще использовался внутренний обменный курс рубля, «надутый» ограничениями на вывод капитала.

Посредниками для американских корпораций выступили банки из «дружественных» России стран постсоветского пространства, которые до сих пор сохраняют отношения с российскими финансовыми институтами.

«Эти банки могли покупать доллары напрямую у российских близко к курсу ЦБ, который часто был намного ниже того, что использовался за рубежом», — подчеркивает Bloomberg.

«Предположим, сейчас 20 мая 2022 года. Трейдер покупает $10 млн у российского банка по «‎‎оншорному» курсу 59 рублей за доллар, накидывает рубль на доллар при продаже партнеру с Уолл-стрит и таким образом кладет в карман быстрые $169 тысяч. Партнер продает доллары международному клиенту близко к «‎оффшорному‎» курсу в 61,5 рублей за доллар и получает уже около $250 тысяч», — поясняет агентство.

Агентство уточняет: претензий у иностранных партнеров, решивших обменять рубли, нет, поскольку они успели вывести средства из России до тех пор, пока Минфин страны не ужесточил правила.

Как ранее писал TRT на русском, отток средств из европейских инвестфондов за первые шесть месяцев года достиг рекордных $27 млрд. Только за последнюю неделю июня инвесторы вывели из Европы $4,6 млрд. Финансисты переводят средства в США, чтобы вложить в акции и бумаги mega cap компаний — их капитализация превышает $200 млрд.