Международные инвесторы с начала года вывели из европейских фондов рекордные $27 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Издание ссылается на аналитиков Bank of America и данные EPFR Global.

Отток средств фиксируется 16-ю неделю подряд, при этом только за последние семь дней европейские фонды потеряли $4,6 млрд. В июне Европа стала единственным регионом мира, где зафиксирован столь массовый отток финансов, уточняет агентство.

Причина вывода финансов — инвесторы переводят средства в США на фоне растущего интереса к акциям и бумагам mega cap компаний. Это фирмы, чья капитализация превышает $200 млрд. Таких гигантов больше в США. Инвесторов также привлекает укрепление экономики США. Оно происходит несмотря на опасения о сокращении глобального экономического роста.

Как отмечает Bloomberg, благодаря укреплению экономики стабильнее себя ощущают и американские инвестфонды, и доллар.

«Напротив, от европейских акций американские инвесторы начали избавляться впервые за этот год, что вместе с замедлением деловой активности указывает на еще более сильный отток из региона», — заявил аналитик Barclays Эммануэль Кау.

В мае агентство Reuters сообщало, что европейские политики и предприниматели стали меньше беспокоиться о том, что американский закон об инфляции вызовет отток европейских фирм. Речь идет о решении президента Джо Байдена выделить $369 млрд субсидий американским производителям.

Как ранее писал TRT на русском, антимонопольные органы в ЕС в июне начали проверку производителей макаронных изделий союза. Ассоциации потребителей Италии требуют власти проверить, почему производители повышают цены на макароны в то время, как стоимость пшеницы уменьшается.

По данным газеты Financial Times (FT), ассоциации считают, что макаронные фабрики вступили в сговор, чтобы не снижать цены. Поэтому объединения потребителей призывают жителей Италии объявить «забастовку макаронным изделиям».