Европейские компании за полтора года российско-украинского конфликта потеряли свыше €100 млрд. Причина — обесценивание европейских активов в РФ при риске экспроприации или потери при уходе с российского рынка. Половина убытков приходится на три нефтегазовые группы: BP, Shell и Total Energies. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные подсчеты.

Издание проанализировало отчетность 600 компаний Евросоюза и Великобритании. 176 фирм из этого списка, как выяснила газета, столкнулись с обесцениванием активов в РФ из-за введенных Центробанком ограничений. Также они понесли убытки из-за «расходов, связанных с обменным курсом», а также из-за издержек в связи с продажей, закрытием или сокращением бизнеса.

FT уточняет: анализ не учитывает непрямые потери, такие как рост цен на энергоресурсы и другие затраты.

По данным газеты, больше всего из-за войны в Украине пострадали компании из Великобритании — их убытки превышают €30 млрд. Бизнесы Германии и Франции в совокупности потеряли больше €20 млрд. В десятке лидеров по убыткам также компании из Италии, Ирландии, Дании, Финляндии, Бельгии, Швейцарии и Нидерландов.

Согласно графику FT, больше всего за полтора года войны от последовавших экономических мер пострадали следующие отрасли:

● нефтегазовый сектор. Убытки трёх групп — BP, Shell и Total Energies — превышают €40,6 млрд

● финансовый сектор — сюда входят банки, клиринг, страховые и инвестиционные компании — €17,5 млрд

● коммунальная отрасль (utilities) — €14,7 млрд

● промышленность, в том числе автомобильная — €13,6 млрд.

Кто еще остался в России?

По данным Киевской школы экономики, в РФ продолжают работать около 50% из 1871 европейских компаний, присутствовавших на российском рынке еще до начала войны. Среди тех, кто остался в России — итальянский банк UniCredit, австрийский Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британский Unilever.

Опрошенные FT аналитики полагают, что решение правительства РФ национализировать газовые компании Fortum и Uniper в апреле, а также экспроприация Danone и Carlsberg в июле — это только начало национализации иностранных компаний. Впереди еще больше проблем, отмечают собеседники издания.

«Даже если компания потеряла много денег при уходе из России, те, кто остается, рискуют потерять гораздо больше», — заявил FT Наби Абдуллаев, партнер стратегического консалтинга Control Risks.

«Оказывается, стратегия «резать и бежать» была лучшей стратегией для компаний, решающих, что делать в начале войны. Чем быстрее вы уйдете, тем меньше ваши потери», — заключил эксперт.

Как ранее писал TRT на русском, банки из США в 2022 году увеличили до $6 млрд арбитражные операции с рублем, несмотря на санкции. В первые месяцы российско-украинской войны банки смогли заработать рекордную прибыль за счет иностранных компаний, решивших уйти с российского рынка.

По данным агентства Bloomberg, крупнейшие из корпораций — Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan — получили свыше $100 млн долларов каждый, отмечает издание.

Получить рекордную прибыль на бегстве зарубежных инвесторов и компаний банкам позволил недолгий период первых месяцев войны. Тогда в России в расчетах еще использовался внутренний обменный курс рубля, «надутый» ограничениями на вывод капитала. Банки использовали манипуляции с рублем и задействовали трейдеров из стран СНГ.