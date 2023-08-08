США с начала российско-украинской войны выделили Киеву $66,2 млрд. Из них $43,1 млрд — военная поддержка. Этот объем помощи сравним только с расходами Вашингтона на «‎план Маршалла»‎, по которому 16 американских союзников в Европе получили более $150 млрд. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на официальные данные.

Украина стала крупнейшим получателем американской помощи с окончания Второй Мировой войны. Особенно огромным этот объем выглядит на фоне поддержки, которую США выделили другим союзникам. Так, в 2022-2023 Израиль получил $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд, Иордания — $2,9 млрд, Тайвань, как ожидается, получит $300 млн.

Выделенная Киеву американская помощь относительно доли ВВП составляет всего 0,33%. По этому показателю США находятся на 12-м месте в рейтинге всех доноров Украины. Больше всего помощи, если сравнивать ее объем с ВВП страны, выделили страны Балтии — Эстония (1,26%), Латвия (1,09%) и Литва (0,95%). В пятерку вошли Польша (0,86%) и Словакия (0,63%).

ЕС — второй крупнейший донор Украины после Вашингтона — выделил Киеву за последние полтора года $35,9 млрд. На третьем месте Великобритания — $11,7 млрд.

Помощь Украине вызывает политические споры

Объем американской помощи Киеву — это «‎запредельные цифры», считает старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

По его словам, США «могли бы вечно» спонсировать Украину, однако это можно назвать «экономически неустойчивым». К тому же, этот вопрос может стать «политически неприемлемым», отметил эксперт.

В июне почти половина (44%) сторонников Республиканской партии оценили направляемую Украине американскую помощь как «‎‎чрезмерную». Это на 4% больше, чем в январе текущего года.

Большая часть сторонников Демократической партии по-прежнему считают, что необходимо максимально поддерживать Украину. Называют помощь «‎чрезмерной» только ‎14% сторонников.

Бывший президент Дональд Трамп в июле призвал конгрессменов не одобрять военную поддержку Украине до окончания расследования по делу Хантера Байдена.

Как ранее писал TRT на русском, украинские военные, которые прошли тренировки в странах Запада, перестали опираться на американскую тактику ведения боевых действий. Во время контрнаступления она оказалась неэффективной.

По данным New York Times, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернулись к привычной тактике: они сосредоточились на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.

Как уточняет газета, реальность на поле боя показала низкую эффективность американской стратегии. Обучившиеся на Западе украинские силы увязли в минных полях под постоянным огнем российской артиллерии и авиации.