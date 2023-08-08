7 августа корпорация Baykar подписала с Минобороны Саудовской Аравии соглашение об экспорте беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar AKINCI, а также о локализации производства. Сделка стала крупнейшим оборонным и аэрокосмическим экспортным контрактом в истории Турции.

Экспортный успех, достигнутый производителем дронов, открывает новые возможности для турецкой оборонной промышленности, пишет TRT World.

По данным агентства «Анадолу‎»‎, Baykar и саудовское Минобороны также договорились о локализации турецких БПЛА в Саудовской Аравии. Во время церемонии подписания соглашения три оборонные фирмы Турции — Baykar, Aselsan и Roketsan — заключили новые контракты с саудовскими компаниями.

Новая глава

Baykar подписал меморандумы о взаимопонимании с государственной компанией Saudi Arabian Military Industries (SAMI) для организации производства дронов на месте и передачи саудовской стороне технологий. Aselsan и Roketsan подписали меморандумы о взаимопонимании с Саудовской национальной компанией механических систем.

С турецкой стороны соглашения подписали гендиректора Baykar, Aselsan и Roketsan: Халук Байрактар, Ахмет Акйол и Мурат Икинджи. На церемонии также присутствовал председатель Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гёргюн.

Байрактар заявил, что стороны собрались, чтобы отметить волнующий момент и стать свидетелями начала новой главы, укрепляющей сотрудничество двух стран — Турции и Саудовской Аравии.

Страны, внедряющие новые технологии, не только получают преимущества, но и укрепляют связи с союзниками, уточнил гендиректор Baykar.

«Мы делились и будем продолжать делиться инновационными технологиями, в том числе Bayraktar AKINCI», — подчеркнул Байрактар. — «Разработка такой высокотехнологичной платформы, несомненно, бесценна».

Он добавил: дрон AKINCI — это не обычное оружие или самолет, а летающий «‎‎умный» робот, оснащенный десятками компьютеров, десятками тысяч строк кода и искусственным интеллектом.

Байрактар заявил, что от имени Baykar обязуется сотрудничать с саудовской стороной наиболее эффективным образом для беспрепятственной реализации проекта и предоставления послепродажных услуг. Кроме того, компания также будет координировать необходимые шаги с саудовскими учреждениями, регулирующими органами и местной промышленностью.

Этот проект — не только бизнес-возможность для Baykar, но и основа многообещающих возможностей в соответствии с интересами Турции, подчеркнул Байрактар и подчеркнул: корпорация готова продолжать проект.

«Baykar осознает масштабы проекта и мобилизует все возможности, чтобы обеспечить историю успеха, которая знаменует собой многолетнее стратегическое сотрудничество», — заявил гендиректор оборонной компании.

По его словам, цель Baykar — сделать так, чтобы конечные пользователи Bayraktar AKINCI в Саудовской Аравии ознакомились с концепцией дрона и убедились, что весь флот Bayraktar используется эффективно.