Великобритания передала Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) на основе ракет ASRAAM. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Лондон экстренно разработал этот комплекс для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В его основе ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности. На них установлена инфракрасная система наведения. В качестве самоходной пусковой установки используется боевая машина Supacat НМТ (6x6).

Times не приводит данные, сколько всего установок Лондон передал Киеву. Газета уточняет: британский ЗРК используется в первую очередь для борьбы с российскими барражирующими боеприпасами — иранскими дронами-камикадзе Shahed. Некоторые из комплексов «уже задействованы в контрнаступлении Украины» — их использует система ПВО.

В Кремле пока никак не отреагировали на публикацию Tim‎es. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о новом британском пакете военной помощи Киеву, заявил: «Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в первые места [среди доноров Украины]».

В мае Украина получила французско-итальянский ЗРК дальнего действия SAMP-T. Тогда же Пентагон заявил, что в рамках очередного пакета военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд направит Киеву системы ПВО и боеприпасы к ним, а также 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Как ранее писал TRT на русском, Украина начала печатать оболочки для самодельных взрывных устройств на 3D-принтере. Бомбы направляют вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным газеты The Economist, напечатанные оболочки отправляют военным, где ее начиняют взрывчаткой С4 и стальной шрапнелью.