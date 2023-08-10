Таджикистан намерен открыть торговые дома с образцами продукции своих предприятий в Турции, России, Казахстане и Саудовской Аравии. Об этом заявил директор агентства по экспорту страны Бахриддин Сироджиддинзода.

«‎‎Ведется работа по открытию торговых домов в Таджикистана в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Саудовской Аравии, Казахстане, Турции. Этот вопрос находится в разработке сторон», — заявил чиновник.

В этих учреждениях можно будет ознакомиться с образцами продукции, произведенной в Таджикистане, а также получить контакты для связи с производителем.

Ранее посол Таджикистана в Беларуси Амирали Сафарзодой заявил, что Душанбе хотел бы открыть аналогичный торговый дом и в Минске.

«‎‎Мы развиваем сотрудничество в разных областях. В частности, заинтересованы в открытии торгового дома Таджикистана в Минске», — уточнил дипломат.

Агентство по статистике при президенте Таджикистана отмечает: Турция, Казахстан и Россия находятся среди основных экспортных партнеров республики. На Казахстан по итогам первого полугодия 2023 года приходилось 22,6% от общего объема таджикистанского экспорта, на Турцию — 12,5%, на Россию — 12,4%.

Как ранее писал TRT на русском, Таджикистан изменит названия более 4 тыс. географических объектов и 802 населенных пунктов республики‎. Об этом заявил глава Комитета развития республики Шарифджон Джумазода. Переименование коснется 170 населенных пунктов в Согдийской области, 342 в Хатлонской области, а также 238 населенных пунктов в районах республиканского подчинения и 52 в Горно-Бадахшанской автономной области.