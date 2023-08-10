Казахстан стал крупнейшим хабом для IT-компаний в сфере финтеха в СНГ. Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на собственный анализ.

Издание уточняет: в республике активно растет количество сервисов для малого и среднего бизнеса (МСБ). Флагман развития — банковский сектор, который все чаще предлагает нефинансовые услуги: регистрацию бизнеса онлайн, электронный документооборот, консультацию юристов, поиск сотрудников и др.

В 2020 году Казахстан вошел в топ-25 стран мира по легкости ведения бизнеса. В 2022 году республика попала в список 30 стран с самым развитым электронным документооборотом (е-government).

По данным Forbes, в 2017–2021 годы технологический сектор Казахстана вырос на 79% — с 1 трлн до 1,79 трлн тенге (или примерно с $2 млрд до $3,8 млрд).

В 2021 году выручка IТ-сектора республики составила 4,3% ВВП. Российская IТ-отрасль, для сравнения, в 2022 году заработала примерно 1,5% ВВП страны. За последние полтора года уровень развития финтеха в Казахстане опередил российский рынок, отмечает Forbes.

Как уточняет издание, предпринимателей в Казахстане в 2022 году стало на 23% больше, за первые шесть месяцев 2023-го — еще на 23,5% больше. Их общее число составляет 2,1 млн, или десятую часть всего населения республики.

Банки перестают быть просто банками

Среди пионеров внедрения e-government в Казахстане Forbes отмечают банки Kaspi и Halyk. За восемь месяцев 2022 года около 8,5 млн казахстанцев — почти половина населения — посетили раздел «Госуслуги» в приложении Kaspi.kz.

Кроме того, к развитию финтех сферы подключился и Национальный банк Казахстана. Ведомство планирует запустить проект по созданию отечественной платформы Open API. Она позволит снизить издержки на интеграцию с другими сервисами, игроки рынка смогут быстрее разрабатывать полезные для клиентов опции.

Банки, как отмечает Forbes, также создают собственные экосистемы, которые включают и маркетплейсы. Так, банк Kaspi запустил маркетплейс Kaspi.kz, в приложении зарегистрировано более 400 тыс. компаний, число пользователей превышает 12,8 млн человек.

Как ранее писал TRT на русском, президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал майнинговые фермы выгодными для страны. Политик отметил, что летом республика вырабатывает достаточно электричества. Поэтому власти страны разрешают майнинг криптовалюты на тех участках, где позволяет мощность.