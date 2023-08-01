Майнинг-фермы выгодны Кыргызстану, поскольку приносят прибыль и весомые налоги. Об этом в интервью агентству «Кабар» заявил президент республики Садыр Жапаров.

Майнинг — добыча криптовалюты. Она требует бесперебойной подачи больших объемов электроэнергии. По словам Жапарова, летом Кыргызстан генерирует достаточно электроэнергии, потому есть «‎излишки, которые мы не можем никому продать»‎.

«Поэтому мы разрешаем такую деятельность [майнинговых ферм] на тех участках, где позволяет мощность, чтобы в энергосектор поступали доходы. Если в зимний период будет ощущаться нехватка, то мы приостановим работу таких ферм. Остальные девять месяцев они могут работать», — уточнил президент.

Политик пояснил: майнинг-фермы покупают электроэнергию у государства по тарифу 5,04 сома ($0,07). Из них 2,04 сома ($0,02) — чистая прибыль. Также пользователи майнинговых ферм платят весомые налоги.

«К примеру, майнинг-ферма в Кемине за шесть месяцев перечислила энергетикам 480 млн сомов (около $5,5 млн) и заплатила 225 млн сомов ($2,5 млн) в виде налогов. Все эти деньги направлены на нужды государства и населения», — отметил президент.

Потерянные мощности для майнинг-фермы

Одна из крупнейших майнинговых ферм будет построена на Камбар-Атинской ГЭС-2. Садыр Жапаров напомнил, что ГЭС была введена в эксплуатацию в 2010 году и выдает 120 МВт электроэнергии. Из них страна использует лишь 90 МВт, поскольку пропускная способность линий рассчитана до 90 МВт. Остаток в виде 30 МВт попросту испарялся.

«В итоге мы лишились 6 млрд 816 млн кВт*ч электроэнергии. В денежном выражении мы потеряли 3 млрд 275 млн сомов (свыше $37 млн)», — констатировал Жапаров. Потому власти республики рассчитывают использовать эти мощности для майнинг-фермы.

«Только на строительство этой фермы уйдет порядка $20 млн. Построит ее инвестор. Как только заработает майнинг-ферма, не будет тех самых потерь. Заработанные деньги будут уходить энергетикам или, если быть точнее, — обычному народу. Каждый тыйын, каждый кВт будет на контроле у энергетиков. Все будет автоматизировано и под нашим контролем», — заключил Жапаров.

Как ранее писал TRT на русском, в 2024 году Кыргызстан импортирует свыше 3 млрд киловатт электроэнергии. Республика планирует закупить до 2 млрд киловатт-часов из Туркменистана, 1,5 млрд — из России и еще часть из Казахстана.

На фоне растущего импорта электричества Минэнерго республики предложило ввести с 1 августа текущего года режим чрезвычайной ситуации в отрасли.

«Для простых потребителей ничего не изменится. Мы введем режим ЧС для улучшения электроснабжения и ухода от импорта электроэнергии. Но для ухода от импорта нам потребуется 5-8 лет. Если будем ждать, то дефицит увеличится. Чтобы не доводить до этого и ускорить процесс генерации электроэнергии, я дал предложение о режиме ЧС, чтобы мы могли оперативно решать вопрос по строительству новых станций», — пояснил ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев.