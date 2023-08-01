Майнинг-фермы выгодны Кыргызстану, поскольку приносят прибыль и весомые налоги. Об этом в интервью агентству «Кабар» заявил президент республики Садыр Жапаров.
Майнинг — добыча криптовалюты. Она требует бесперебойной подачи больших объемов электроэнергии. По словам Жапарова, летом Кыргызстан генерирует достаточно электроэнергии, потому есть «излишки, которые мы не можем никому продать».
«Поэтому мы разрешаем такую деятельность [майнинговых ферм] на тех участках, где позволяет мощность, чтобы в энергосектор поступали доходы. Если в зимний период будет ощущаться нехватка, то мы приостановим работу таких ферм. Остальные девять месяцев они могут работать», — уточнил президент.
Политик пояснил: майнинг-фермы покупают электроэнергию у государства по тарифу 5,04 сома ($0,07). Из них 2,04 сома ($0,02) — чистая прибыль. Также пользователи майнинговых ферм платят весомые налоги.
«К примеру, майнинг-ферма в Кемине за шесть месяцев перечислила энергетикам 480 млн сомов (около $5,5 млн) и заплатила 225 млн сомов ($2,5 млн) в виде налогов. Все эти деньги направлены на нужды государства и населения», — отметил президент.
Потерянные мощности для майнинг-фермы
Одна из крупнейших майнинговых ферм будет построена на Камбар-Атинской ГЭС-2. Садыр Жапаров напомнил, что ГЭС была введена в эксплуатацию в 2010 году и выдает 120 МВт электроэнергии. Из них страна использует лишь 90 МВт, поскольку пропускная способность линий рассчитана до 90 МВт. Остаток в виде 30 МВт попросту испарялся.
«В итоге мы лишились 6 млрд 816 млн кВт*ч электроэнергии. В денежном выражении мы потеряли 3 млрд 275 млн сомов (свыше $37 млн)», — констатировал Жапаров. Потому власти республики рассчитывают использовать эти мощности для майнинг-фермы.
«Только на строительство этой фермы уйдет порядка $20 млн. Построит ее инвестор. Как только заработает майнинг-ферма, не будет тех самых потерь. Заработанные деньги будут уходить энергетикам или, если быть точнее, — обычному народу. Каждый тыйын, каждый кВт будет на контроле у энергетиков. Все будет автоматизировано и под нашим контролем», — заключил Жапаров.
Как ранее писал TRT на русском, в 2024 году Кыргызстан импортирует свыше 3 млрд киловатт электроэнергии. Республика планирует закупить до 2 млрд киловатт-часов из Туркменистана, 1,5 млрд — из России и еще часть из Казахстана.
На фоне растущего импорта электричества Минэнерго республики предложило ввести с 1 августа текущего года режим чрезвычайной ситуации в отрасли.
«Для простых потребителей ничего не изменится. Мы введем режим ЧС для улучшения электроснабжения и ухода от импорта электроэнергии. Но для ухода от импорта нам потребуется 5-8 лет. Если будем ждать, то дефицит увеличится. Чтобы не доводить до этого и ускорить процесс генерации электроэнергии, я дал предложение о режиме ЧС, чтобы мы могли оперативно решать вопрос по строительству новых станций», — пояснил ранее министр энергетики Таалайбек Ибраев.