Между столицами Турции, Азербайджана и Грузии вскоре запустят скоростные пассажирские поезда. Об этом 10 августа заявил исполнительный руководитель департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Азер Фараджов.

«Как часть нашего пакета постпандемических мер при открытии сухопутных межгосударственных границ может быть осуществлен запуск скоростного пассажирского поезда по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, состоящего из пассажирских вагонов спального типа производства компании Stadler Rail Group», — уточнил чиновник.

До пандемии столицы Грузии и Азербайджана связывало прямое жд сообщение. В марте 2020 года Баку ввел коронавирусные ограничения и закрыл сухопутную границу с Грузией. Въезд в Азербайджан возможен только воздушным транспортом.

В августе 2022 года министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что официальные лица Азербайджана и Турции обсудили продление маршрута пассажирского поезда Анкара-Карс «Восточный экспресс» до Тбилиси и Баку.

По его словам, такая возможность может быть создана в ближайшие годы.

«В настоящее время реализуются проекты железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (BTK) и линии Мармара», — уточнил министр.

Как ранее писал TRT на русском, в первой половине 2023-го Турция стала основным торговым партнером Грузии. Турецкая доля в общем грузинском торговом обороте возросла на 12,4% по сравнению с показателями 2022-го.