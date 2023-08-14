Участившиеся случаи нападения на мечети в странах Запада, в первую очередь в Германии, вызывают беспокойство у мусульманской общины Европы. Об этом в интервью агентству «Анадолу» заявил Кемаль Эргюн, председатель Исламской общины Milli Görüş (IGMG, «Национальное мировоззрение») с головным офисом в немецком Кельне.

Он констатировал: IGMG наблюдает в ФРГ тенденцию к дальнейшему росту исламофобских провокаций и нападений на мечети.

По словам Эргюна, за подобными провокациями зачастую стоят члены праворадикальных группировок и террористических организаций.

«Помимо нападений, наши мечети и учреждения также получают письма с угрозами. В основном это послания от террористической организации Национал-социалистическое подполье (NSU), которая причастна к многочисленным убийствам членов нашей общины в прошлом. Но им все равно не удастся запугать нас», — подчеркнул Эргюн.

Он также выразил сожаление из-за низкого уровня раскрываемости преступлений на почве религиозной ненависти в Германии.

Мусульмане призывают принять меры для борьбы с исламофобией

По словам Эргюна, IGMG призвала власти и политиков стран, где наблюдается рост исламофобии, принять меры для решения этой проблемы.

«Это серьезная проблема. Мы ожидаем, что органы безопасности будут тщательно изучать все улики и выявлять виновных. Политики также должны активнее включать вопрос о таких атаках в повестку дня. Потому что в их основе лежит расизм. Расизм, к сожалению, реальность в Германии»‎, — отметил глава IGMG.

«‎Тот факт, что расистская и фашистская политическая партия Германии — вторая по силе в стране, согласно последним опросам, достаточен, чтобы показать, насколько опасным путем мы идем», — заключил Эргюн, имея в виду партию «‎Альтернатива для Германии»‎ (АдГ)

Сейчас уровень поддержки АдГ — 18%. Это делает ее, по оценке аналитического агентства Insa, второй политической силой в ФРГ. Она идет на равных с блоком социал-демократов канцлера Олафа Шольца и уступает лишь правоцентристскому блоку ХДС/ХСС.

В июне «‎Анадолу»‎ сообщало, что у мусульманской общины в ФРГ растет недоверие к правоохранительным органам из-за бездействия полиции.

Всего за первые три месяца 2023 года по всей Германии было совершено 124 нападения на мусульман и мечети — то есть в среднем более одного раза в день.

«Число нападений на мечети увеличилось за последние несколько месяцев… и мы предполагаем, что число незарегистрированных случаев намного выше», — заявил Бурхан Кешичи, председатель Исламского совета ФРГ.

«Многие мусульмане не сообщают о случаях исламофобии, потому что такие действия не имеют четкого определения или потому, что они не доверяют (властям). Таким образом, мы предполагаем, что число незарегистрированных случаев намного выше», — констатировал Кешичи.

Как ранее писал TRT на русском, власти Германии наблюдают всплеск преступлений ультраправых на почве ненависти: в 2022 году экстремисты совершили свыше 23 тыс. преступлений.

Зафиксировано, что в 2017 году ультраправые совершили в ФРГ 20,5 тыс. преступлений, примерно то же количество в 2018-м и свыше 22,3 тыс. в 2019-м. В 2020 году этот показатель достиг рекордных 23,6 тыс. преступлений, в 2021-м он снизился до 21,9 тыс. Однако в 2022 году эта цифра вновь выросла — ультраправые совершили свыше 23 тыс. преступлений.