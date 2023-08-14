Компании ФРГ в июне резко сократили промышленное производство: вопреки прогнозам его объем снизился на 1,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в мае к апрелю. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на данные Федерального статистического управления (Destatis).

Промышленность, строительство и поставщики энергии вместе произвели на 1,5% меньше, чем в предыдущем месяце, уточняет FAZ. В строительной отрасли, которая страдает от высоких процентных ставок и падения заказов, снижение производства в июне составило 2,8%.

При этом экономисты ожидали снижение на 0,5% после того, как в мае промпроизводство упало на 0,1%.

«Плохое настроение среди компаний указывает на продолжающуюся вялость [немецкой экономики]», — заявил FAZ главный экономист Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank Александр Крюгер.

«Экономика Германии, вероятно, снова сократится во второй половине года», — считает главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

«Несмотря на недавнее увеличение спроса, перспективы промышленной активности остаются мрачными, поскольку на нее сильно повлияли колебания объемов крупных заказов», — заявили в Минэкономики ФРГ после публикации статистики.

«Учитывая вялые деловые и экспортные ожидания компаний, заметного восстановления [объемов промпроизводства] пока не предвидится», — заключили в ведомстве.

Снижение опережающих индикаторов, таких как показатели делового климата и деловой активности в ФРГ, указывает: немецкая экономика, которая не росла три квартала подряд, все еще находится в экономическом спаде.

Как ранее писал TRT на русском, в июле Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что экономика ФРГ в этом году сократится на 0,3%.

Агентство Bloomberg уточняет: Германия станет единственной страной G7, где по итогам года ожидается падение ВВП. Так, экономика Великобритании, по прогнозам, вырастет на 0,4%, Франции — на 0,8%, Италии — на 1,1% и т.д. Больше всего вырастет экономика США — на 1,8%.