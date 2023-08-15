Политики ряда стран Запада из-за медленных темпов текущего контрнаступления Украины начали подготовку к следующей операции Киева весной 2024 года. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы статьи отмечают: нынешнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке, цель которого — возвращение территории, которую занимают российские силы, может продлиться еще «много месяцев».

«Но военные стратеги и политики по всему Западу уже начинают задумываться о весеннем наступлении следующего года», — уточняет WSJ.

Источники издания подчеркивают: западные политики все чаще подчеркивают в беседах с украинскими коллегами, что борьба Киева за возвращение территорий, вероятно, займет много времени. Политики и избиратели в странах Запада опасаются, что избиратели, а вслед за ними и часть политиков откажутся от поддержки Киева из-за превращения конфликта в «‎трясину»‎.

Первоначальная попытка ВСУ использовать западную бронетехнику для прорыва российских позиций «застопорилась», отмечает WSJ. По данным газеты, прогресс Украины, использовавшей тактику небольших подразделений, был «медленным и болезненным».

Главная цель Киева на текущем этапе — завершить нынешнее контрнаступление достаточно успешно, чтобы показать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне и Берлине, что нужно продолжать поддержку.

WSJ констатирует: политики на Западе, в том числе в США, рассчитывали, что ВСУ смогут нанести «достаточный урон российским силам», чтобы уже предстоящей зимой состоялись переговоры об урегулировании конфликта. По мнению опрошенных изданием дипломатов, сейчас шансы на такой сценарий кажутся «незначительными».

Как ранее писал TRT на русском, Украина начала печатать оболочки для самодельных взрывных устройств на 3D-принтере. Бомбы направляют вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным газеты The Economist, напечатанные оболочки отправляют военным, где ее начиняют взрывчаткой С4 и стальной шрапнелью.