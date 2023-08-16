Румыния намерена удвоить ежемесячный транзит украинского зерна через свой черноморский порт Констанца и довести его до 4 млн тонн в ближайшие месяцы, заявил министр транспорта Сорин Гриндяну. Его слова приводит агентство Reuters.

Украина входит в пятерку ведущих экспортеров зерна в мире. Ситуация вокруг морского экспорта зерновых из украинских портов обострилась в июле, когда Россия отказалась продлить Черноморскую зерновую инициативу. Соглашение было заключено в июле 2022 года в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН.

После отказа РФ продлевать сделку российские военные начали атаковать сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру Украины, в том числе внутренние порты на реке Дунай Рени и Измаил.

До выхода России из зерновой сделки на дунайские порты Украины приходилось около четверти всего экспорта зерна страны. Киев направляет баржи, груженные сельскохозяйственной продукцией, вниз по Дунаю в румынский порт Констанца. Оттуда грузы идут через территориальные воды Румынии и далее через нейтральные воды Черного моря конечным потребителям украинского зерна.

Бухарест намерен увеличить пропускную способность Констанцы и нанять больше персонала, чтобы облегчить проход судов по Сулинскому каналу на Дунае. Это позволит Румынии увеличить транзит зерна, уточнил Гриндяну.

«Я подчеркнул важность румынских железнодорожных, автомобильных и морских транспортных маршрутов для поддержания постоянного потока украинского экспорта», — отметил министр после встречи с представителями ЕС, США, Молдовы и Украины в придунайском городе Галац.

По словам Гриндяну, у румынского агентства по управлению Дунаем к концу августа будет 60 лоцманов, которые будут работать на Сулинском канале. По его словам, ЕС финансирует проект, который сделает возможным ночное плавание по каналу. Его планируется завершить в октябре.

«Когда все эти инвестиции будут сделаны и количество лоцманов увеличится, румынские порты Галац и Брэила автоматически будут использоваться наряду с [украинскими портами] Рени и Измаилом», — подчеркнул министр.

Присутствовавший на встрече вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков заявил, что Дунай остается «одним из ключевых логистических маршрутов для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции».

«Мы также попросили румынскую сторону обеспечить, чтобы в день из украинских портов на Дунае через Сулинский канал проходило не менее 14 судов», — уточнил Кубраков.

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