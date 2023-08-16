Европейские компании начали закачку газа в украинские хранилища, уже поступило более 600 млн кубометров газа. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Как видно из тенденции последних месяцев, европейские компании начинают хранение газа в Украине… Сегодня можно сказать, что уже около 600 миллионов кубометров газа хранится в Украине, это газ европейских компаний», — заявил министр.

Он подчеркнул: Киев ожидает, что ещё больше европейских компаний направят газ на хранение в Украину.

По его словам, страна подготовила более 12,3 млрд кубометров газа к предстоящему отопительному сезону.

Замминистра энергетики Украины Николай Колесник ранее сообщил, что Киев рассчитывает стать газовым хабом для Европы. Украинские власти предлагают европейским трейдерам использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) по сниженным ценам.

Как писал TRT на русском, Евросоюз хочет использовать украинские подземные хранилища газа — крупнейшие в Европе — чтобы подготовиться к зиме, когда цены на топливо вырастут. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на газовые компании и чиновников ЕС.

Газохранилища Украины способны вместить более 30 млрд куб. м газа. Они расположены на глубине 2 км под землей — то есть недосягаемы для ракетных ударов. Как узнал Bloomberg, «Укртрансгаз» готов предоставить треть подземных хранилищ — это эквивалентно 10% спроса ЕС в четвертом квартале 2022 года.