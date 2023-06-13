Евросоюз хочет использовать украинские подземные хранилища газа — крупнейшие в Европе — чтобы подготовиться к зиме, когда цены на топливо вырастут. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на газовые компании и чиновников ЕС.

Газохранилища Украины способны вместить более 30 млрд куб. м газа. Они расположены на глубине 2 км под землей — то есть недосягаемы для ракетных ударов. Как узнал Bloomberg, «Укртрансгаз» готов предоставить треть подземных хранилищ — это эквивалентно 10% спроса ЕС в четвертом квартале 2022 года.

Украинский вариант поможет сдержать рост цен на газ

Европейские газохранилища сейчас заполнены более чем на 70%. Предел емкости будет достигнут в начале сентября, уточняет агентство. Хранение газа в Украине снизит риск избыточного предложения в ближайшие месяцы, когда может последовать скачок цен на топливо, отмечает издание.

«Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — заявила немецкая компания RWE.

Использование хранилищ Украины поможет предотвратить обвал цен перед зимой, считают аналитики Energy Aspects. Аналитический центр Bruegel отмечает: в 2022 году страны ЕС выделили $694 млрд на помощь компаниям и потребителям, чтобы справиться с энергокризисом. В этом году они вряд ли смогут себе это позволить, подчеркивает Bloomberg.

Гарантии для страховых компаний

Проблема с использованием газохранилищ Украины — страховая отрасль не поддерживает эту идею из-за продолжающейся войны. Потому готовность трейдеров накапливать газ в Украине зависит от поддержки Евросоюза.

Так, в швейцарской энергетической компании Axpo, которая ранее хранила газ в Украине, подчеркнули: сейчас риски для украинской энергетической инфраструктуры колоссальны из-за продолжающейся войны.

Хотя глава отдела торговых операций Axpo Марко Заальфранк уточнил: «Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом».

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил Bloomberg, что Брюссель «изучает, могут ли и каким образом гарантии, выдаваемые государственными учреждениями, способствовать открытию доступа к хранилищам природного газа в Украине».

«Укртрансгаз» также планирует дать гарантии, чтобы снизить риски из-за военных действий, сообщил Bloomberg представитель компании.

Как ранее писал TRT на русском, в начале июня бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: группа стран альянса может разместить войска в Украине. По его словам, это произойдет, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите Альянса в Вильнюсе.

Расмуссен уточнил: крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО. Они должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, поставку вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения.