Число бездомных жителей США за последний год выросло на рекордные 11% и составляет 577 тыс. человек, или 0,2% населения страны. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание изучило данные свыше 300 организаций США, которые ведут учет бездомных жителей в отдельных городах и штатах. По сравнению с 2022 годом количество бездомных в стране выросло на 11% и превысило допандемийные показатели 2020-го, уточняет WSJ.

«В некоторых местах рост [числа] может отражать проблему бездомных, которая становится заметнее после проблем с подсчетами во время пандемии», — подчеркивают авторы издания.

WSJ предупреждает: статистика издания — предварительная, однако она отражает общую тенденцию. Причины роста числа бездомных в стране: увеличение стоимости жилья, нехватка арендных помещений, продолжающийся в США «опиоидный кризис», а также отмена пандемийных выплат.

При этом профильные организации уточнили: власти ряда штатов увеличили число мораториев на выселение, чтобы сократить количество бездомных.

«Мы начинаем ощущать все экономические последствия эпохи COVID-19», — заявил WSJ исполнительный директор Metro Denver Homeless Initiative Джейми Райф.

Еще одна причина роста бездомных в США — увеличение количества мигрантов в ряде штатов и городов. В частности, такие случаи наблюдаются в Нью-Йорке, где власти узаконили право на убежище. В системе метрополии числятся свыше 80 тыс. официально зарегистрированных бездомных, пишет WSJ.

В декабре 2022 Белый дом презентовал план сокращения числа бездомных в стране на 25% к 2025 году. Вашингтон планирует оказывать федеральную поддержку властям штатов и городов для решения проблемы на местах.

Газета отмечает: в 2010–2016 годах число бездомных в США стабильно сокращалось. Во время пандемии, в 2020-2021 годы, бездомных в стране стало почти вдвое меньше.

Как ранее писал TRT на русском, по данным международной исследовательской компании Ipsos, 42% американских респондентов считают, что состояние экономики США сейчас слабее, чем в 2020-м, во время президентства Дональда Трампа.