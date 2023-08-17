Экономика Германии, все еще переживающая последствия энергокризиса и зимней рецессии, едва ли вырастет во второй половине года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По оценке опрошенных изданием аналитиков, экономический рост ФРГ уже остановился во втором квартале. В третьем экономика снова будет стагнировать. В четвертом квартале ожидается рост всего на 0,1% — это на 0,1 процентного пункта ниже ожиданий экономистов.

Эксперты ожидают, что немецкая экономика в 2023 году сократится на 0,3% и, вероятно, восстановится только на 0,8% в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом в 1%.

Причины снижения экономической активности ФРГ — низкий спрос на немецкую продукцию со стороны Китая, нехватка рабочей силы, ужесточение денежно-кредитной политики и затянувшиеся последствия энергокризиса зимы 2022/23 годов.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), Германия в текущем году покажет худший результат среди других стран «Большой семерки».

Минэкономики ФРГ в отчете от 14 августа предупредило: «ожидаемого восстановления [экономики] к началу лета так и не произошло».

«Слабый внешний спрос, сохраняющаяся геополитическая неопределенность, все еще высокие темпы роста цен и все более заметные последствия ужесточения денежно-кредитной политики сдерживают более сильное восстановление экономики», — говорится в отчете.

Как ранее писал TRT на русском, промышленное производство в ФРГ в июне упало на 1,5% вопреки прогнозам. В июне немецкие компании неожиданно резко сократили объемы производства. Экономисты ожидали, что снижение составит 0,5%, однако результаты оказались намного хуже: промпроизводство упало на 1,5% в месячном выражении.