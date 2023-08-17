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Турция реализует крупнейший проект солнечной энергетики в Бахрейне
Возводить проект в Манаме будет турецкая фирма GETAŞ — она имеет солидный опыт в сфере возобновляемой энергетики
Турция реализует крупнейший проект солнечной энергетики в Бахрейне
Фото: AA / Others
17 августа 2023 г.

Турецкая фирма GETAŞ реализует крупнейший проект солнечной энергетики в Бахрейне. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на посольство Турции в Манаме.

Церемония подписания проекта состоялась при участии министра энергетики и водных ресурсов Бахрейна Ясира бин Ибрагима Хумейдана и посла Турции в Манаме Эсина Чакыла.

Детали, сроки сдачи, стоимость и другие подробности проекта не приводятся, отмечает «‎Анадолу»‎.

В 2021 году Управление по устойчивой энергетике Бахрейна и GETAŞ подписали соглашение о «реализации высокотехнологичных проектов в области возобновляемых источников энергии».

GETAŞ — частная строительная компания, работающая во всех секторах промышленности, в том числе, в энергетике. Фирма реализует проекты в Турции, Бахрейне, Германии, Грузии и США.

Среди проектов GETAŞ в солнечной энергетике — солнечная электростанция (СЭС) мощностью 8,1 МВт в турецком Мерсине, СЭС в Киншасе на 1000 МВт, проект солнечной фотоэлектрической системы на крыше в Авассе, Эфиопия, мощностью 20 МВт и др.

Как ранее писал TRT на русском, мощность солнечной энергетики в Турции вырастет на 500% к 2035 году. За последующие 12 лет Турция рассчитывает вырабатывать свыше 53 гигаватт электричества за счет солнечной энергии, хотя в 2020 году этот показатель составлял 5,67 гигаватта. Рост мощности ветроэнергетики к 2035 году составит 160%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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