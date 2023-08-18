Вооруженные силы Украины (ВСУ) не надеются получить истребители F-16 до конца года, заявил советник командования ВВС страны Юрий Игнат.

«Уже очевидно, что этой осенью и зимой мы не сможем защитить Украину с помощью истребителей F-16», — заявил Игнат в эфире телемарафона, транслируемого украинскими каналами.

Военный уточнил: в ближайшее время украинские лётчики будут проходить обучение полетам на F-16, «‎‎вопрос сдвинулся с места». По его словам, Киев нуждается в усилении противовоздушной обороны.

Украина неоднократно призывала своих западных союзников поставить стране F-16. Президент США Джо Байден одобрил программы обучения украинских пилотов на F-16 в мае, но сроки поставки боевых самолетов ВСУ до сих пор неизвестны.

16 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США обсуждают с союзниками вопрос по обучению украинских пилотов.

«У меня нет никакой новой информации по обучению [украинцев пилотированию] F-16. В Вильнюсе на встрече "семерки" президент [США Джо Байден] решительным образом пообещал, что мы поддерживаем [передачу Киеву] F-16. В конечном счете F-16 будут поставлены на Украину», — подчеркнул политик.

В конце июля Кирби заявил, что «F-16, вероятно, будут поставлены Украине к концу года».

«Но мы не считаем, что одних F-16 будет достаточно, чтобы переломить ситуацию», — отметил представитель СНБ.

В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка Киеву американских истребителей продолжает «спираль эскалации виток за витком‎»‎. По его словам, передача боевых самолетов ВСУ еще больше втянет Запад в конфликт с РФ, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит.

Как ранее писал TRT на русском, страны Запада пересматривают поставки вооружений Украине: партнеры Киева хотят сместить фокус с отправки нового оружия на ремонт уже имеющегося. Отправленная Украине за 17 месяцев войны техника нуждается в ремонте. Потому сейчас западные союзники сосредоточатся на поиске деталей для поврежденных вооружений и транспортных средств.